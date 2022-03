Chtěl jsem ji jen sbalit, odmítl mladík obžalobu z osahávání čtrnáctileté

Mladík obvinění odmítá. „Nikoho jsem neznásilnil, nikomu jsem nechtěl ublížit. Co se týče posílání fotek a obrázků, bylo to oboustranné. Přišly mi od nich i nahé fotky, některé byly vyzývavé. Neměl jsem fotky posílat, za to se omlouvám,“ prohlásil dnes před krajským soudem.

Za pokus o znásilnění, porušování domovní svobody, šíření pornografie a ohrožování výchovy mládeže mu hrozí až 12 let vězení. Navíc zmocněnci jedné z dívek požadují, aby jí musel uhradit přes milion korun nemajetkové újmy a bolestného.

Znalce a svědky budou soudci teprve vyslýchat. Ze spisu ale už přečetli výpovědi některých kamarádů poškozených dívek i obžalovaného.

„Dříve mi na instagram napsal, že se mu líbím, že by se mnou chtěl chodit. Blokla jsem si ho. Když se baví s holkama, má sexuální narážky. Když jdu kolem něj, mluví na mě, sahá mi na hlavu nebo se mě snaží obejmout. Měla jsem z něj nepříjemný pocit. Je divnej, líbí se mu holky, kterým je 13 nebo 14 let,“ četl soudce výpověď kamarádky jedné z poškozených.

Podobně mluvil i bývalý kamarád obžalovaného. Ten ho popsal jako muže, kterému najednou přepne v hlavě a začne se chovat jako třináctiletý kluk.

„Říkal jsem mu, ať si najde holku, které je 17 nebo 18 let, ale ne čtrnáctku. Na to mi odpověděl, že věk je jen číslo. Vyprávěl mi, jak se bude o jednu z nich snažit. Bylo mi jasný, že to nedopadne dobře, když jí je 13 a jemu 20 let. Choval se jak trouba. Holky mu říkaly: Nech mě bejt! A odstupovaly od něj,“ popsal svědek na policii.

Myslel jsem si, že se mnou začne chodit, tvrdí

Na podzim 2020 si obžalovaný podle státní zástupkyně vymohl vstup domů ke třináctileté školačce.

„Dívka byla sama doma. Zazvonil u domovních dveří. Když poškozená otevřela a odmítla ho vpustit dál, řekl jí, že když to nepůjde po dobrém, tak to půjde po horším. Poškozená ho ze strachu vpustila. V obývacím pokoji si sedl na sedací soupravu a po chvíli se přisunul k poškozené. Se záměrem se sexuálně uspokojit ji začal hladit po stehnech. Dívka se tomu bránila, odstrkávala ho, křičela, aby ji nechal být,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně začátek mladíkova chování s tím, že se dál stupňovalo.

Dívka dokázala v nestřeženém okamžiku poslat z mobilu rychlou zprávu kamarádovi, že potřebuje pomoc. Ten po chvíli zazvonil u dveří. „Po jeho příchodu obžalovaný z bytu odešel,“ uvedla státní zástupkyně.

Souzený mladík děj popsal jinak. Prý chtěl dát dívce pusu, ukázat jí, že ji má rád.

„Dal jsem jí ruku na stehno. Řekla, ať neblbnu. Nebránil jsem jí. Chvíli na to někdo klepal na dveře. Stál tam její přítel. Šel jsem na záchod, rozloučil se a odešel. Cítil jsem se tam nevítaný. Měl jsem ji rád. Nikdy jsem ji neznásilnil, nechtěl jsem ji znásilnit. Nikdy bych jí neublížil. Myslel jsem, že se rozejde s přítelem a začne se mnou chodit,“ uvedl u soudu tichým hlasem souzený muž.

Čtrnáctiletou školačku si podle obžaloby posadil na klín a osahával ji, i když se bránila, a nechal toho, až když mu dala facku. „Chtěl jsem ji sbalit, šermovali jsme rukama. Pak mi dala facku a odešla,“ odmítl obžalobu.