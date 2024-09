Závozník znásilňovaný popelářem přepadával v Plzni ženy, policie případy spojila

Čtyřiadvacetiletý mladík, kterého soud minulý týden poslal do vazby pro podezření, že v červenci v Plzni napadl dvě ženy a jednu z nich znásilnil, se sám stal obětí znásilnění. Policie podle serveru...

Biker Cink po Andoře: Když jde příprava bez problémů, dokážu se nachystat

Šestnácté místo Ondřeje Cinka mezi muži elite a jedenáctá příčka Simony Spěšné v kategorii žen do 23 let, to jsou nejlepší české výsledky v hlavním závodě olympijského cross country na mistrovství...