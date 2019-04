Je to vymyšlené, tvrdí muž souzený za znásilnění dítěte na ubytovně

Dvaačtyřicetiletému muži hrozí za znásilnění až dvanáct let vězení.

„Všechno je to lež. Kdybych něco takového udělal, přítelkyně by mně přizabila nebo udala. Vždyť je to teta toho malého, nepřenesla by to přes srdce,“ tvrdil souzený.

Když dnes do jednací síně vešla matka dítěte a viděla obžalovaného, okamžitě na něj ukázala prstem a pronesla: „Měl by jsi se stydět.“

Pak popisovala, jak za ní na ubytovnu přijela sestra s přítelem Petrem. Řekla, že návštěva u nich původně měla přespat.

„Došly nám cigarety, poprosila jsem obžalovaného, aby malého pohlídal. Když jsem po pár minutách otevřela dveře, malej na něm seděl. Plena byla odhozená u skříně, měl rozepnuté bodíčko a on mu hladil pindíka,“ vypověděla matka dítěte.

Pokračovala, že hned začala nadávat. „Zvedl se a jako splašenej začal utíkat na nádraží. Kdybych měla něco po ruce, zabila bych ho. Přítel a strejda za ním chtěli běžet a zbít ho. Proč si vybral tak malého a vážně nemocného kluka, když to na něj přišlo?“ povzdechla si žena, podle které je dítě ve vývoji opožděné.

„Ten kluk se pak celý měsíc bál, když ho měl přebalit přítel,“ uvedla žena.

Souzený tvrdí, že se nestalo nic z toho, co je v obžalobě. Tvrdí, že v roce 2017 v Tachově s přítelkyní vůbec nebyli, prý na ubytovnu přijeli na návštěvu už o rok dříve.

Uvedl, že matka dítěte je „domácí puťka“. „Je furt zavřená doma, žije s olašským romákem, kteří si své ženy hlídají. Chtěli by moji přítelkyni, aby z ní udělali chůvu. Myslím, že je to všechno vymyšlené kvůli penězům,“ uvedl obžalovaný, aniž by své tvrzení o penězích blíže vysvětlil.

Matka dítěte podle spisu zneužití oznámila na policii až se zpožděním. Verdikt v případu zatím nepadl.