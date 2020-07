Ženu vylekala u domu v centru obce zmije, zřejmě vypadla ze zobáku čápovi

15:20 , aktualizováno 15:20

Ženu na zahradě u rodinného domu ve Šťáhlavech u Plzně vyděsila zmije. Pro zvířecího záchranáře Karla Makoně, který si pro hada přijel, je záhadou, jak se plaz do centra obce dostal. Pravděpodobně za to může čáp, který hnízdí nedaleko a had mu vypadl ze zobáku.