Zloděj vylezl v noci na středu na střechu a začal tam olupovat měděnou střešní krytinu. Ke krádeži si ale vybral špatný objekt. Měď totiž loupal přímo ze střechy služebny městské policie.
Podezřelé zvuky z výšin, které připomínaly manipulaci s plechy, slyšel jeden ze strážníků během zákonné přestávky.
„Vzhledem k tomu, že na stejném objektu už v minulosti opakovaně docházelo k pokusům o krádež střešní krytiny, bylo zřejmé, že nejde o zvuky, které by se daly jen tak přejít. Vše nasvědčovalo tomu, že se po střeše pohybuje někdo, kdo tam rozhodně nemá co dělat,“ vysvětlila oprávněnou obavu strážníka mluvčí Jana Pužmanová.
Na místo proto vyrazily další hlídky, aby zajistily všechny možné únikové cesty, zatímco strážníci kontrolovali střechu přímo z budovy po žebříku vedoucím z okna. Tam spatřili muže, který se snažil odtrhnout měděnou krytinu i hromosvod.
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„Kolik jich tam máš?“ ptal se jeden ze strážníků zloděje. „Jsem tu sám,“ odpověděl čtyřiatřicetiletý muž. Ten vůbec neodporoval a na výzvu, aby slezl, se vydal po hromosvodu dolů. „Já jsem si chtěl jen přivydělat, chlapi, omlouvám se,“ vysvětloval své počínání.
Na nápad krást právě zde ho přivedli známí z ulice. Kdo konkrétně mu to poradil, ale říct nechtěl. „To je docela blbý čórovat v policejní stanici ne?“ ptala se udiveně strážnice. A její kolega se přidal: „Tady vidíš patnáct policejních aut a ty vylezeš na střechu služebny policie...“ „Já vím, já jsem taky říkal, že to neumím,“ přiznal se zlodějíček.
Událost už nyní řeší státní policisté, kteří byli na místo následně přizváni.