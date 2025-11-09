„Už jen něco málo přes 40 dnů a jsou tady Vánoce. Období rozzářených světýlek na stromcích, ozdob a vonícího cukroví, ale také čas, kdy někteří zkoušejí ‚ušetřit‘ ne zrovna poctivým způsobem,“ tak začíná mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová vyprávět případ nedávné krádeže ve čtvrti Bory.
Bylo úterý odpoledne, když si nenechavá dvojice v prvním patře obchodního centra Luna všimla, že před jednou prodejnou jsou v koších vystavené vánoční ozdoby.
Naskládali si je do nákupních košíků a místo k pokladně si to zamířili rovnou pryč. Z ozdob se ovšem dlouho neradovali a ani jim nebudou dělat radost na vánočním stromečku.
Zlodějů si totiž všimla vedoucí obchodu a okamžitě zakročila. Oba odvedla zpátky do prodejny a přivolala hlídku městské policie.
„Strážnici brzy zjistili, že před nimi stojí nejen dvojice, která si chtěla odnést zboží v hodnotě téměř 4 500 korun, ale že má za sebou i bohatou majetkovou přestupkovou minulost a policisté mají na jejich předání právní zájem,“ upozornila mluvčí.
Jednadvacetiletý mladík a o šest let starší žena tak mají smůlu. Nejenže prožijí svátky bez výzdoby, ale skončili i v rukou státní policie.