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Zloděj v kancelářích ukradl i čtvrt milionu z trezoru. Zamířil rovnou do zlatnictví

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  15:13

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Pětatřicetiletý muž kradl v administrativní budově v Plzni. Během chvíle ukradl hotovost a věci za více než čtvrt milionu korun. | foto: Policie ČR

Kriminalisté během necelých 24 hodin vypátrali muže, který má v administrativní budově v Plzni na svědomí krádež hotovosti a dalších věcí za více než čtvrt milionu korun. Pětatřicetiletému muži hrozí až pětileté vězení, stíhán je ve vazbě.

Zloděj se vloupal do administrativní budovy v Plzni 2. srpna. Policisté ho za necelých 24 hodin lapili, o čemž informovali až nyní.

Kriminalisté vyčíslili celkovou škodu, kterou muž napáchal, na 262 500 korun. Do budovy se vloupal v odpoledních hodinách. Nejprve nezjištěným způsobem překonal vstupní dveře, uvnitř vypáčil skleněné dveře do kancelářských prostor. Tím způsobil škodu za 3 500 korun.

„Z vnitřních prostor odcizil černý kovový trezor s digitálním zámkem v hodnotě 1 000 korun. V trezoru byla uložena finanční hotovost 2 000 korun a bílá obálka s finanční hotovostí ve výši 250 000 korun. Nacházely se v něm také platební karty, svazek klíčů a mobilní telefon v hodnotě 6 000 korun. Další mobilní telefon v hodnotě 6 000 korun měl odcizit ze stolu recepce. Z kanceláří následně odcizil také cestovní kufr na kolečkách, sako a bezdrátovou nabíječku,“ vyjmenovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Na místě začali pracovat policisté, policejní technici a kriminalisté, kteří díky kameře a dobré osobní a místní znalosti ze záznamů poznali podezřelého pětatřicetiletého muže. Ten již v minulosti byl za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.

Za necelý den zloděje vypátrali a policejní komisařka ihned zahájila jeho trestní stíhání.

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„V průběhu prověřování také kriminalisté zjistili, jak muž s odcizenou finanční hotovostí naložil. Během pouhých 21 hodin utratil 154 tisíc korun. Krátce po opuštění vykradené budovy totiž zamířil rovnou do zlatnictví. Při následné osobní prohlídce u něj policisté nalezli účtenky ze zlatnictví, odcizené platební karty, mobilní telefon a také 96 tisíc korun v tisícikorunových bankovkách. V hotelovém pokoji, kde se zdržoval, policisté nalezli rovněž odcizený cestovní kufr,“ pokračuje Raindlová.

Následně komisařka podala státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. Muž je tak v současné době stíhán vazebně. V případě pravomocného prokázání viny mu za uvedené jednání hrozí až pět let odnětí svobody.

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