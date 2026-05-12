Až bude výzkum hotový, v čem může pomoci české vězeňské službě?
V kriminologii dlouhodobě vnímáme potřebu zahrnout do porozumění důvodům, proč lidé páchají zločiny, vlastní perspektivu pachatelů. Proto výzkum děláme.
Můžou vězni posoudit svoji situaci objektivně?
Nemůžou, ale to je právě ono. I když připustíme, že tito lidé nevnímají situaci objektivně, nás zajímá jimi vyprávěný příběh, kde budou situace, které pravděpodobně vedly k tomu, že se rozhodli svoji trestnou činnost, za kterou byli odsouzeni, spáchat. Pro nás je důležité zjistit, jak se dívají na svět kolem sebe a proč jim v nějaký moment dávalo smysl trestnou činnost spáchat.
Ve Spojených státech vyzkoušeli, co se stane, když celou trestní politiku omezíme na efekt odstrašení. Výsledek byl takový, že v USA naplnili věznice v takové míře, že to nemá na celém světě obdobu.