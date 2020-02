Zkrácený úvazek láká rodiče stále víc, firmy ho ale většinou nenabízejí

Kvůli omezenému počtu zkrácených úvazků přichází pracovní trh o odborníky z nejrůznějších odvětvích. Existují ovšem zaměstnavatelé, kteří se vydali cestou nabídky kratší pracovní doby.

Nejvíce míst nabízí v tomto ohledu zřejmě Fakultní nemocnice v Plzni, kde na střední zdravotnický personál připadá 1 700 úvazků a přitom téměř 360 zdravotních sester pracuje na zkrácený úvazek.

„Výsledkem je minimální nedostatek nelékařských zdravotnických pracovníků, chybí nám asi 60 úvazků, což jsou jednotky procent z celkového počtu téměř 1 700,“ konstatoval ředitel Fakultní nemocnice v Plzni Václav Šimánek.

„Tento systém, kdy umožňujeme i drobné úvazky, jsem začal propagovat zhruba před dvěma lety,“ připomněl ředitel. Připustil, že zpočátku panovala vůči novince určitá nedůvěra daná setrvačností stávajícího systému. Ale změna se vyplatila.

V lednu zde pracovalo 358 všeobecných sester a porodních asistentek ve zkráceném pracovním úvazku. Z toho 268 pracovalo dokonce jen na poloviční a nižší úvazek. Podle Šimánka je o zkrácený úvazek velký zájem nejen mezi sestrami a laboranty, ale i mezi lékaři a lékařkami.

Šimánek zároveň připomněl, že zdravotnictví má výhodu v tom, že práce v oboru je nepřetržitá. „Sestřičky mohou chodit o víkendech či na noční směny, kdy se někdo z rodiny může například postarat o dítě,“ dodal.

Zkrácené úvazky jsou na pracovním trhu spíše ojedinělé

Příkladem je Lucie Benešová z Plzně, která má tříletého syna a desetiletou dceru. Pracuje jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Přestože má malé děti, už rok chodí do práce. Zvládá to proto, že pracuje na poloviční úvazek.

„Kdyby mi nemocnice neumožnila zkrácený úvazek, do práce bych vůbec chodit nemohla, manžel je totiž hodně pracovně vytížený,“ vysvětlila mladá žena, podle které je v její situaci poloviční úvazek ideálním skloubením mateřské role a práce.

„Mám proto čas na děti, což je zapotřebí i proto, že dcera už je ve škole,“ uvedla Lucie Benešová.

I když je žen, které by na zkrácený úvazek rády pracovaly, v kraji hodně, firmy takové možnosti nenabízejí. „Tyto úvazky jsou na pracovním trhu spíše ojedinělé. A když už v nabídce jsou, nabízejí je spíše větší, hlavně nadnárodní, firmy,“ uvedl Jaroslav Špitálský z plzeňské pobočky pracovní agentury Adecco. Podle něj je škoda, že kratších úvazků není víc.

„Velká část lidí totiž dnes upřednostňuje rodinu a volný čas, týká se to hlavně mladších ročníků ve věku od 20 do 35 let,“ popsal Špitálský s tím, že kdyby zkrácené úvazky firmy nabízely, nalákaly by více pracovníků.

Efektivní je pracovat šest hodin denně

Pro firmy by podle Špitálského byly krátké úvazky výhodné i kvůli efektivitě využití pracovní doby. „Efektivní je pracovat šest hodin denně, pak už totiž člověk ztrácí výkon. Třeba tříčtvrtinové úvazky by určitě byly výhodné, přesto alfou a omegou stále zůstává plný úvazek,“ poznamenal.

A jak mladí lidé reagují na skutečnost, že kratší úvazek neseženou? „Přistoupí pak na plný úvazek, ale s podmínkou flexibilnější pracovní doby umožňující, aby mohli dát dítě do školky nebo odvézt na kroužek,“ popsal Špitálský.

Pavel Škarban, předseda spolku Studnice, který má zkušenosti s pořádáním rekvalifikačních kurzů pro ženy na rodičovské dovolené, uvedl, že kvůli omezenému počtu zkrácených úvazků přichází pracovní trh o odborníky v určitých oborech.

Rekvalifikačním kurzem Studnice prošla například účetní, která se chtěla vrátit do svého oboru. Ale protože její dítě mělo zdravotní problémy, osm hodin denně pro ní bylo vyloučené. „Aby zajistila rodině příjem, udělala si rekvalifikaci na nehtovou modeláž a tu mohla dělat v době, kdy děti hlídal manžel,“ popsal Škarban.

Neexistenci zkrácených úvazů někdy odnášejí i děti

Podle něj buď maminky začaly podnikat nebo vsadily na časově svobodnější povolání, jako masérka nebo právě nehtová modeláž. „Je ale škoda, že kvůli nedostatku nabídek zkrácených úvazků nevyužije žena svého vzdělání. Podnikání je náplast na problém, který se měl řešit jinak, větší flexibilností zaměstnavatelů,“ popsal.

Někdy podle Škarbana neexistenci zkrácených úvazků odnášejí i děti. Studnice totiž také organizuje dětský klub, kam maminky přivádějí děti z 1. stupně základní školy. „Jsou tu třeba od šesti hodin ráno do začátku školy a pak pozdě odpoledne. Kdyby byly rodičům umožněny zkrácené úvazky, děti by si ráno mohly pospat a odpoledne by si tátu a mámu víc užily,“ uvedl Škarban.

Například ve firmě Škoda Doosan, která zaměstnává více než tisíc lidí, zkrácené úvazky tvoří méně než pět procent z celkového počtu. Personální ředitel Richard Kabuď uvedl, že ve zkráceném režimu pracují třeba projektanti, asistentky, konstruktéři, specialisté projektové kanceláře, výzkumní a vývojoví pracovníci, specialista turbín, vydavač nářadí, analytik nákupního marketingu či daňový specialista zaměřený na zahraniční aktivity.

„Zkrácené úvazky potenciálním i stávajícím zaměstnancům nabízíme, pokud to ale umožňuje povaha pracovní pozice. Valná většina žádostí je personálním oddělením schválena,“ vysvětlil Kabuď. Podle něj firma umožňuje nižší počet hodin denně nebo nižší počet dnů v týdnu.

„Většinou se jedná o rozmezí mezi polovičním a celým úvazkem. Žádosti o zkrácený úvazek přicházejí od žen i mužů a jejich počty jsou prakticky stejné s mírnou převahou žen,“ upřesnil.

Zkrácený úvazek přináší zvýšenou administrativní zátěž

Plzeňský magistrát zkrácené úvazky speciálně nevytváří. Pokud to ale pracovník potřebuje kvůli péči o děti či rodiče, zkrácený úvazek získá. „Jedná se zhruba o pět procent zaměstnanců,“ uvedla mluvčí Eva Barborková. Připomněla, že v těchto případech ukládá zákon povinnost vyhovět zaměstnanci.

„Ovšem nebrání-li tomu vážné provozní důvody,“ konstatovala. Nastínila, že pro zaměstnavatele zkrácený úvazek přináší zvýšenou administrativní zátěž zejména v personální oblasti a zátěž pro vedoucí zaměstnance v oblasti řízení lidských zdrojů.

V Plzeňském Prazdroji podle Davida Mužíka z oddělení lidských zdrojů na zkrácený úvazek pracují zhruba dvě procenta zaměstnanců. Nejvíce jsou využívány ve finančním oddělení, mezi průvodci v pivovarech či v právním oddělení.

„Firma alespoň nepřijde o kvalitního zaměstnance, který má navíc možnost udržovat kontakt se svým oborem. Nevýhody zkráceného úvazku, kromě administrativní zátěže, nevnímáme,“ sdělil.

Prazdroj by uvítal podporu ze strany státy. „Například ve formě snížení povinných odvodů pro zaměstnavatele i zaměstnance. Poskytnutí adekvátních kapacit v předškolních zařízeních a možnosti doplňování kvalifikace při mateřské či rodičovské dovolené,“ popsal Mužík.