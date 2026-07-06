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Méně vizuálního smogu. Plzeň omezuje venkovní reklamu, ale jen v centru

Jaroslav Nedvěd
  9:50
Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam,...

Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam, které nezmizely s posledním červnem, hrozí pokuta. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam,...
Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam,...
Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam,...
Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam,...
8 fotografií
V centru Plzně zmizely z domů téměř všechny velké reklamní plachty. Postihy za ty, které ještě zůstaly, se má zabývat živnostenský úřad. Nerespektují totiž nařízení radních, podle kterého je měli jejich vlastníci nejpozději do konce června odstranit.

Změna, kterou nová pravidla pro venkovní reklamu přinesla, je ve středu Plzně nejvíc vidět v sadech Pětatřicátníků, jejichž vzhled vizuální smog dlouho degradoval. V sadech nyní dojem z vyčištěných fasád domů už narušují zejména dvě reklamní obrazovky, na které se vztahují jiná pravidla a měly by zmizet zhruba do dvou let. V nejbližším okolí zůstalo na domech ještě několik velkoplošných reklam tam, kde majitelé budov nařízení ignorovali.

Proti venkovním reklamám ve městě dlouhodobě vystupuje od roku 2017 iniciativa Vizuální smog v Plzni, která zdůrazňovala, že venkovní reklamní plochy mají zásadní negativní dopad na podobu veřejných prostranství. I v důsledku aktivit iniciativy pak město zpřísnilo pravidla pro venkovní reklamu nařízením a úpravou územního plánu.

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Primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) tvrdil, že je s výsledkem regulace reklamy spokojený. „Splnilo to moje očekávání. Možná ještě někde visí nějaká plachta. Živnostenský úřad to ve spolupráci s námi bude pokrývat, prošetřovat a bude mít možnost udělit sankce až půl milionu korun. Takže bych všem šiřitelům reklamy doporučil, aby usnesení města naplnili,“ uvedl.

Václavu Cinádrovi (STAN) z iniciativy Vizuální smog v Plzni se dosavadní výsledek v sadech Pětatřicátníků zamlouvá. „Zmizelo tam to nejhorší. Vylouply se z toho obrazovky, které tím působí ještě hůř, ale mají povolení do roku 2028,“ sdělil. Ví nicméně o nemovitostech, jejichž majitelé se rozhodli pravidla nerespektovat. Připomněl, že regulace se týká i reklamních laviček, které by měly z centra také zmizet.

Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam, které nezmizely s posledním červnem, hrozí pokuta.
Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam, které nezmizely s posledním červnem, hrozí pokuta.
Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam, které nezmizely s posledním červnem, hrozí pokuta.
Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam, které nezmizely s posledním červnem, hrozí pokuta.
8 fotografií

Dotčená oblast, na kterou se omezení vztahuje, není příliš velká a sahá zhruba od obchodního centra Plaza k hlavnímu nádraží. Cinádr doufal, že to je jenom první krok a území se bude časem rozšiřovat. Připomínal, že by bylo zapotřebí výrazně reklamu omezit podél hlavních komunikací, jako jsou například Rokycanská nebo Karlovarská ulice.

Odpůrce vizuálního smogu se domnívá, že nastal čas, aby v Plzni reklama zmizela z vozů dopravních podniků. „To je další směr, kterým se vydat. Příjem z reklamy je pro dopravní podnik mizivý ve srovnání s 1,3 miliardy, které dostává od města,“ konstatoval.

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Václav Cinádr upozornil, že se vrací billboardy do okrajových částí města. Podle něho začal platit nový zákon, který ruší vymezení zastavěného území podle výkladu zákona o pozemních komunikacích a vymezuje se podle stavebního zákona.

„Billboardáři už čekají na značkách. Byl jsem se podívat na Studentskou ulici a billboardy, které byly před půl rokem složitě za veřejné peníze odstraněné, nainstalovali zpátky. Takže na jednu stranu mám radost, že se reklamy odstraňují z centra města, ale změnou zákona se billboardy vracejí na kraje velkých měst. To je smutné,“ prohlásil.

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