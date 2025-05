Žaloba zahrnuje návrh na odkladný účinek zahájení průzkumných vrtů a podle starosty Horažďovic a zástupce Platformy proti úložišti Michaela Formana (Občané HD) byla podána v pátek ve 12:18.

„Předjímat důsledky žaloby, o níž nemáme bližší informace, a případné rozhodnutí soudu není v tuto chvíli z naší strany možné,“ řekla mluvčí Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) Martina Bílá. Mluvčí MŽP Veronika Krejčí v pátek uvedla, že dokud resort nebude znát konkrétní znění žaloby, nemůže ji blíže komentovat.

Žaloba je podle starostů výborně připravená, podala ji pražská právní kancelář Doucha Šikola advokáti, s níž obce dlouhodobě spolupracují.

MŽP loni ve čtyřech vytipovaných lokalitách povolilo průzkum. Obce proti tomu podaly rozklad, který v případě Březového potoka a lokality Janoch u Temelína ministerstvo zamítlo. V úložišti mají být v budoucnu půl kilometru pod zemí trvale uložené tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren.

Obce se úložišti řadu let brání. Stát by měl nejvhodnější místo pro něj vybrat nejdéle do roku 2030. Úložiště za více než 100 miliard korun má podle nařízení EU stát do roku 2050.

Firma GeoTec, s níž SÚRAO loni podepsala smlouvu na hydrogeologický monitoring, podle Formana už před několika měsíci požádala obce i soukromníky o povolení vstupů na pozemky. „Usnesením zastupitelstva jsme to zamítli,“ uvedl starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost).

Podle něj tak rozhodly koordinovaně všechny obce lokality Březový potok. „A občanům jsme na posledním protestním mítinku ve Velkém Boru na konci dubna doporučili, aby také nesouhlasili,“ řekl Čotek. Pokud vlastníci pozemků odmítnou firmu na pozemky pustit, obrátí se společnost podle starostů na krajský odbor životního prostředí.

Podle Formana je otázkou, jestli průzkumné firmy půjdou do rizika, když bude žaloba a soud. Geologové zatím podle starostů v oblasti nejsou.

Průzkumné území na Březový potok bylo podle Bílé stanoveno letos v březnu. „První práce, která bude v režimu průzkumu zahájena, bude geologické mapování. O hydrogeologickém monitoringu byly obce informovány a loni jim byl představen. Na pozemky, kde je podle zákona vyžadován přístup, samozřejmě pracovníci mají přístupy vyřízeny,“ řekla mluvčí. Na hluboké vrty se teď koná soutěž na dodavatele.

Obce na všech čtyřech zkoumaných lokalitách v ČR mají po celou dobu příprav a výstavby dostávat každoroční kompenzace. „Obce je zatím neobdržely,“ řekl Čotek. Pro lokalitu Březový potok půjde podle SÚRAO o 31,2 milionu korun ročně, což Čotek označil za směšnou sumu. „Obcím hrozí rozsáhlá stavební činnost, která je ovlivní na desetiletí. A hází nám drobné,“ dodal.

Vláda má zřídit pracovní skupinu pro komunikaci s obcemi, která by měla usnadnit jejich zapojení do přípravy a provozování úložiště. Obce ovšem nemají právo veta při konečném rozhodnutí o výběru lokality.