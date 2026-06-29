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Jiřičky dělaly hluk, tak sundal jejich hnízda. Horlivý muž naštval ochránce ptáků

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  17:48

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Z osmi jiřiček, o které se starala Mirka Sokolová, se podařilo zachránit pět. | foto: Záchranná stanice živočichů Plzeň

Osm jiřiček obecných převzali předminulou neděli do své péče pracovníci plzeňské záchranné stanice živočichů. Dovezl je tam muž z Nýřan, kterému údajně štěbetající ptáci budili děti, tak jejich hnízda v rozporu se zákonem sundal.

Hluk ptáčat a hmyz, který lezl z hnízd. Takové pohnutky dohnaly muže z Nýřan k sundání dvou hnízd jiřiček obecných. Celkem osm ptáčat pak převezl do plzeňské záchranné stanice živočichů. Vedoucího stanice Karla Makoně tento přístup nadzvedl ze židle.

Z osmi jiřiček, o které se starala Mirka Sokolová, se podařilo zachránit pět.

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„Řekl jsem mu, že jeho postup je protizákonný a že takhle to dělat nejde,“ konstatoval Makoň. Za stržení hnízd přitom muži hrozí pokuta. „Já ji ale iniciovat nebudu,“ podotkl Makoň.

Do péče Mirky Sokolové ze stanice se tak dostalo osm ptáčat. „Pět z nich se podařilo zachránit, tři nepřežila pád hnízda,“ vypočetl Makoň. Všech pět ptáčat našlo útočiště v kolonii jiřiček v Červeném Hrádku. Její kapacita je ovšem už naplněná. A ptáků, kteří potřebují akutní pomoc, neubývá, spíše naopak.

„Ten poslední víkend byl náročný. Ptáci totiž kvůli nesnesitelnému vedru vyskakují z hnízd,“ naznačil palčivý problém posledních dnů Karel Makoň. A nejde podle něj jenom o jiřičky, ale i o další druhy ptáků, jako je například rorýs.

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