Loni takto monitorovali tři samce v Doupovských horách v Karlovarském kraji, informovala v tiskové zprávě Akademie věd ČR.
Dosavadní výsledky ukazují, že prostorová aktivita samců může být překvapivě velká. Rekordmanem je loni sledovaný samec Pepík, který během devíti měsíců využíval území o rozloze přibližně 300 kilometrů čtverečních.
„Rozsah jeho pohybu nás skutečně překvapil. Jde o velikost srovnatelnou s domovským okrskem naší větší kočkovité šelmy, rysa ostrovida,“ uvedla zooložka Jarmila Krojerová z brněnského Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.
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Data zároveň potvrzují, že kočka divoká není jen typicky lesním druhem. Využívá mozaikovitou krajinu kombinující lesy a otevřené plochy. Významnou část jejího teritoria tvoří louky navazující na lesní porosty, kde pravidelně loví drobné savce, především hraboše.
Český les
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Kočka divoká se do české přírody postupně vrací, o jejím životě však vědci stále vědí málo. Žijí skrytě a v krajině se pohybuje nenápadně.
Do západních a jihozápadních Čech se kočky dostávají z Německa. Vědci je sledují pomocí fotopastí a také prostřednictvím chlupových pastí, které slouží ke sběru DNA.
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Letošní odchyt dvou samic, které dostaly obojek s vysílačkou, umožní vědcům poprvé detailněji sledovat i jejich prostorové nároky. „Ještě uvidíme, zda některá ze sledovaných samic letos přivede na svět koťata,“ řekla Milena Prokopová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Do výzkumu kočky divoké se může zapojit i veřejnost. Vědci uvítají hlášení o pozorování kočky divoké, fotografie z fotopastí nebo nálezy uhynulých zvířat. Pozorování či informace o výskytu lze hlásit na e-mail krojerova@ivb.cz nebo ukládat přes aplikaci BioLog do Nálezové databáze ochrany přírody.
Kočka divoká v Doupovských horách (březen 2020)
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15. března 2020