Třínápravové mercedesy mají velké nádrže na solanku, tedy sůl rozpuštěnou ve vodě v poměru 22 dílů vody na jeden díl soli, a menší zásobník na samotnou sůl. Do řídicí jednotky lze nahrát profil konkrétního okruhu, na který je vozidlo nasazené. Systém může využívat také údaje z meteorologických hlásek u silnic a dávkování posypu upravuje podle rychlosti vozidla. Když auto zpomalí, automaticky sníží dávku.
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Sypače vyjíždějí častěji než v posledních letech, údržba silnic se prodraží
„Vozidlo je osazené aplikační lištou pro účinný rozstřik solanky na vozovku. Řidič může podle aktuální situace rozhodovat, zda je vhodnější použít posyp, nebo solanku. Při námraze a preventivním ošetření vozovky je solanka lepší než klasický posyp solí, roztok začíná účinkovat okamžitě. Jedno z těchto letos pořízených vozidel je zařazené do Kařezu na Rokycansku, druhé na Klatovsku. Obě jsou prioritně nasazovaná na okruhy, kde jsou silnice první třídy a úseky silnic nižších tříd, které jsou zařazené do prvního pořadí,“ vysvětlil generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Jiří Velíšek.
Do prvního pořadí patří silnice první třídy a vybrané páteřní krajské komunikace s velkým provozem. Chytrý systém vyvinuly firmy v severní Evropě. Ve Švédsku jsou meteorologické hlásky u silnic běžně rozmístěné každé dva kilometry, v celém Plzeňském kraji jich je necelých 30.
Proto o typu a množství posypu rozhoduje také řidič. Dispečerům pomáhají i kamery, díky nimž mohou sledovat stav vozovek a předcházet zbytečným výjezdům.
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Zima byla v kraji nejdražší za šest let, silničáři vydali přes 313 milionů
Krajští silničáři v zimě udržují celkem 4 906 kilometrů silnic, z toho 422 kilometrů státních komunikací první třídy. Dalších 136,5 kilometru se neudržuje vůbec. Silniční síť kraje je třetí nejdelší v republice.
Vyjet může 105 sypačů
Podle provozního ředitele Radka Šímy je kraj rozdělený do 105 okruhů. Na každém se střídají tři řidiči. Celkem 86 okruhů se ošetřuje solí nebo solankou, 19 inertním posypem kvůli ochraně přírody. Další okruh zajišťuje externí dodavatel pouze pluhováním. Kromě 105 sypačů mají silničáři v záloze 13 aut a při intenzivním sněžení také 15 fréz.
„Pro případy kalamit máme domluveno 66 externích dodavatelů, vesměs soukromých zemědělců nebo technických služeb disponujících traktory s radličkami pro odklízení sněhu. Řidiči by v zimě chtěli vidět sypač na každé silnici, po které jedou, a aby byl její povrch černý. To ale není možné zajistit při takovém rozsahu silniční sítě, jaký máme. Máme časové limity podle důležitosti komunikace, v nichž musí být vozovka sjízdná. Skutečně nemůžeme být současně všude,“ shrnul provozní ředitel Radek Šíma.
Při intenzivním sněžení mají přednost nejdůležitější komunikace. U silnic prvního pořadí musí silničáři zmírnit či odstranit závady ve sjízdnosti do tří hodin, ve druhém pořadí do šesti a ve třetím do devíti hodin. Do každé obce musí vést alespoň jedna v zimě udržovaná silnice.
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Plzeňští silničáři dostali sedm nových mercedesů za 31 milionů
Tatra od plzeňských studentů
Letos silničáři s přispěním kraje pořídili pět nových sypačů Mercedes a tatru, kterou v rámci programu Tatra do škol zkompletovali plzeňští středoškoláci. Jedno z nových vozidel má speciální výbavu.
„Vozidlo pro středisko Tachov má těžkou horskou radlici ve tvaru křídla se dvěma břity. Jeden břit je ocelový pro odklízení uježděného sněhu a druhý plastový pro odstraňování rozbředlé sněhové vrstvy,“ řekl Jiří Velíšek.