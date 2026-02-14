Turín 2006. Bronzový obránce Jaroslav. Milán 2026. Dvaadvacetiletý zadák David, jeho starší syn.
„David v jednom rozhovoru povídal, že by chtěl být lepší než táta. Já mu to moc přeju. Řekl jsem mu: Před dvěma lety na mistrovství světa v Praze jsi začal moc dobře, teď můžeš pokračovat,“ vyprávěl otec Jaroslav před cestou do Itálie.
Pro pořádek: sám má ve sbírce zlato z Nagana 1998, zmíněný bronz z Turína. K tomu tři tituly mistra světa, tituly se švédským Färjstadem i mateřskou Plzní... Následník má ještě co dohánět.
Šance je vždycky! Nemáme tolik hráčů v NHL jako dřív, ale pořád máme hodně kvalitní hráče v Evropě. Myslím, že ten mix je dobrý. Je škoda, že se zranil mladý Kulich, ale s tím musíte počítat.