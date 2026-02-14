Špiclování a vyslýchání, jako ve školce. Pak to Lojza prokoučoval, líčí Jaroslav Špaček

Jaroslav Špaček a David Špaček na charitativní akci v Dobřanech, krátce po zlatém MS v Praze (5. června 2024) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Ervín Schulz
  13:00
S manželkou Lenkou a mladším synem Jacobem ve středu, shodou okolností v den svých dvaapadesátin, nasedl do letadla a nabral směr Milán. Malé déjà vu. Přesně po dvaceti letech v české hokejové reprezentaci na zimních olympijských hrách, které se konají v Itálii, svítí na dresu jméno Špaček. „Já si to vlastně jedu užít. Chtěl bych vidět co nejvíc zápasů, protože si myslím, že to bude opravdu svátek hokeje,“ říká Jaroslav Špaček.

Turín 2006. Bronzový obránce Jaroslav. Milán 2026. Dvaadvacetiletý zadák David, jeho starší syn.

„David v jednom rozhovoru povídal, že by chtěl být lepší než táta. Já mu to moc přeju. Řekl jsem mu: Před dvěma lety na mistrovství světa v Praze jsi začal moc dobře, teď můžeš pokračovat,“ vyprávěl otec Jaroslav před cestou do Itálie.

Pro pořádek: sám má ve sbírce zlato z Nagana 1998, zmíněný bronz z Turína. K tomu tři tituly mistra světa, tituly se švédským Färjstadem i mateřskou Plzní... Následník má ještě co dohánět.

Šance je vždycky! Nemáme tolik hráčů v NHL jako dřív, ale pořád máme hodně kvalitní hráče v Evropě. Myslím, že ten mix je dobrý. Je škoda, že se zranil mladý Kulich, ale s tím musíte počítat.

