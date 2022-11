Některé silnice zůstanou opět bez údržby, i tak může být zima hodně drahá

V současnosti mají silničáři sklady plné soli, je jí tam asi 25 tisíc tun. „Ještě jsme doplňovali zásoby, jsme naplnění na 100 procent. To bylo ještě podle smlouvy uzavřené na přelomu loňského a letošního roku, kdy při nákupu za letní ceny byla tuna soli za 1 600 korun. Pokud bychom dokupovali sůl teď za zimní ceny podle nové smlouvy, tuna je už za 2 450 korun. Je to ohromný rozdíl 850 korun. Když k tomu připočtete ještě naftu a všechny další náklady včetně servisu vozidel, zima může být hodně drahá. O co bude dražší zimní údržba, o to méně zbude na opravy krajských komunikací od jara do podzimu. Na celý rok máme jeden balík peněz, ze kterého se vše financuje,“ vysvětlil Šíma.



Kromě téměř pěti tisíc kilometrů silnic, které krajští silničáři v zimě solí, sypou drtí nebo jen pluhují, tu je ještě dalších 143 kilometrů málo frekventovaných komunikací, které v zimě nechávají svému osudu. Podle Šímy jich nebude přibývat.



Mezi takové patří například u Plzně spojka ze Šťáhlav do kopce k Radyni, či z blovické části Bohušov na Smederov.

Na Domažlicku je v zimě bez údržby silnice od Nemanic do Závisti nebo z Nemanic do Vranova, případně až do Nového Kramolína, na Tachovsku zase komunikace mezi Labutí a Hošťkou. Většinou to jsou silnice třetí třídy.

Podle pravidel zimní údržby musí být do každé obce přes zimu minimálně jedna cesta udržovaná.



Hned čtyři takové silnice jsou v okolí Čížkova a pod něj spadajících obcí na jižním Plzeňsku. „Na silnici mezi Čížkovem a Přešínem se stává, že je celá zafoukaná sněhem, to se tam pak nejezdí. Musí se to objíždět třeba přes Železný Újezd nebo Sedliště. Místní to znají,“ potvrdil tamní starosta Martin Třeštík.

Na brdské silnici to v zimě bývá divoké

Když ale sněží a do toho ještě fouká vítr, pod závějemi mizí i mnohem frekventovanější silnice druhé třídy z Nových Mitrovic přes Chynín na okraji Brd a dál na Mladý Smolivec.

„Chynín je úplně nejvýš položená silnice. Tam se to zafoukává a v zimě to tam bývá divoké, to se ví. Stává se, že u Chynína padá sníh a jsou závěje, ale když přijedete do Nepomuku nebo do Přeštic, kde jsou silničáři, tam nic není,“ popsal Třeštík.



I když ceny všeho stoupají, podle provozního ředitele krajských silničářů nejde omezit zimní údržbu. Připomněl ale, že okruhy, na kterých se jedno silničářské auto točí, jsou dlouhé až 50 kilometrů. Objet ho nějaký čas trvá. „Víme, kde jsou problematická místa, kopce, lesní úseky. Je to i o znalosti našich řidičů a dispečerů,“ řekl Šíma.