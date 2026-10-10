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Neznámý útočník bodl ženu u Boleveckého rybníku do zad, pak ujel na kole

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  15:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se závažným poraněním zad převezli do fakultní nemocnice,“ sdělil iDNES.cz mluvčí záchranářů Plzeňského kraje Luboš Bouček. Policisté po pachateli pátrají.

„Okolo 13:00 jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem u Boleveckého rybníka. Jel za ní na kole a způsobil jí zranění na zádech. Na místo jsme vyslali několik hlídek, po pachateli pátráme,“ uvedla mluvčí policistů Dagmar Mifková s tím, že útočník z místa na kole ujel.

Podle Boučka byla žena při zásahu záchranářů při vědomí a ve stabilizovaném stavu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Neznámý útočník bodl ženu u Boleveckého rybníku do zad, pak ujel na kole

ilustrační snímek

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se...

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