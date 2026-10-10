„Okolo 13:00 jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem u Boleveckého rybníka. Jel za ní na kole a způsobil jí zranění na zádech. Na místo jsme vyslali několik hlídek, po pachateli pátráme,“ uvedla mluvčí policistů Dagmar Mifková s tím, že útočník z místa na kole ujel.
Podle Boučka byla žena při zásahu záchranářů při vědomí a ve stabilizovaném stavu.
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