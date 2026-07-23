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Plzeň přišla o velkého patriota. Historik Hajšman zemřel při nehodě na Slovensku

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  8:58

Při tragické nehodě zemřel Jan Hajšman, politik, autor řady publikací. | foto: ÚMO

Plzeňskou politickou i kulturní scénu zasáhla smutná zpráva. Při tragické autonehodě na Slovensku zemřel ve středu Jan Hajšman. Politik, regionální historik, spisovatel a velký patriot.

O jeho úmrtí informovalo ve středu v nočních hodinách politické hnutí STAN Plzeň na své facebookové stránce. Jan Hajšman byl lídrem kandidátky Starostů pro městský obvod Plzeň 4.

„Honza nebyl jen politikem, který srdcem bojoval za lepší, zelenější a přívětivější Doubravku. Byl to především neúnavný patriot, historik, spisovatel a člověk s hlubokou láskou k našemu regionu. Svému milovanému obvodu věnoval obrovské množství energie, času a práce – ať už jako zastupitel nebo jako autor, který pro budoucí generace sepisoval příběhy z minulosti Doubravky i dalších částí Plzně,“ píší kolegové ze STAN.

„Jeho vědomosti pro nás byly velkým přínosem. Je autorem například komiksových Doubraveckých příběhů nebo knihy Proměny plzeňské Čtyřky ve vzpomínkách pamětníků. Na svém kontě má ale i další publikace. Jeho láska k regionu byla obrovská a pro mnoho lidí inspirující. Často prováděl po nejrůznějších místech a s velkou trpělivostí vyprávěl nejen o historii, své posluchače dokázal doslova přenést v čase,“ přidává se také doubravecký obvod, kde byl Hajšman dlouholetým zastupitelem.

Mezi jeho další publikace patří Plzeňsko-český slovník, Tajemství plzeňských kopců, Tajemství brdských vrcholů, Tajemství vrcholů Českého lesa či Plzeňský místopis.

Jan Hajšman byl také zvoníkem na Prusinách na Plzeňsku.

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