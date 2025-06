Zemědělci už vadí všem. Kvůli hnojení, prachu a hluku je kritizují chataři i místní

Filip Pechman, který pěstuje obilí, brambory a řepku na 135 hektarech v Radčicích a na Chotíkovsku u Plzně, říká, že by se dalo bránit suchu třeba podsíváním obilí jetelem, ale to by se dalo aplikovat v případě chovu dobytka.

„Dobytek ale chovat nemůžu, protože to by mi místní neodpustili. Dříve zemědělce lidi ve vesnici tolerovali, ale to dělal zemědělství každý druhý člověk ve vsi, dnes tu hospodaří dva lidé, takže nesmíme v sobotu ani sekat sekačkou, natož chovat dobytek,“ poznamenal Pechman.

Lidé si chtějí sice v marketu kupovat chleba, maso i mléko, ale když zemědělci pole obdělávají, nelíbí se jim to. Tak situaci komentoval šéf krajské agrární komory Plzeňského kraje a ředitel společnosti Osecká zemědělská Jaroslav Šíma.