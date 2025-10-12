VIDEO: 170tunovou mostní konstrukci přesouvali po kolejích dva dny

Náročnou akci mají za sebou stavbaři, kteří na železniční trati mezi Plzní a Žatcem rekonstruují dva mosty a jeden tunel. V úseku mezi Mladoticemi a Plasy přesouvali mostní konstrukci o hmotnosti 170 tun a délce 44 metrů, aby ji následně usadili nad řeku Střelu. Jak náročná přeprava a usazení to bylo, se podívejte ve videu.

Práce na mostu se ujala stavební firma Chládek & Tintěra Pardubice spolu se svými dceřinnými společnostmi Mosty Záboří, Hrochostroj a Pedasta, která také natočila video z přepravy a usazení mostní konstrukce. Ta má 170 tun, měří 44 metrů a její šíře je 6,6 metru.

Dopravit kolos z mladotického nádraží k řece Střele nedaleko chatové osady Pod Vrážným za Malým Plaským tunelem, trvalo stavařům dva dny. Jak je vidět na videu, projet s téměř sedmimetrovou konstrukcí mezi některými úzkými úseky na trati, kde byla například skála či jiné překážky, bylo poměrně náročné a mnohdy šlo o centimetry.

Pak museli konstrukci spustit přibližně o tři metry níže na ložiska a příčně přesunout zbytky původního mostu, což jim zabralo další tři dny.

Na trati z Plzně do Žatce v úseku mezi Plasy a Mladoticemi rekonstruují celkem dva mosty, které byly ve špatném stavu, a jeden tunel. „První z mostů je z roku 1872 a jedná se o příhradovou trámovou konstrukci o rozpětí 39,75 metru, která je nahrazena novou ocelovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem,“ popsala detailněji k mostu přes Střelu Správa železnic.

Největší jeřáb v Česku odstranil část železničního mostu v Plzni

Druhý most, který překonává Mladotický potok nedaleko mladotické zastávky, pochází ze stejného roku. „Jedná se o plnostěnnou trámovou konstrukci o rozpětí 22,1 metru, která bude nahrazena ocelovou konstrukcí z mostu Gambrinus v Plzni u Hornbachu,“ pokračuje Správa železnic. Tu snesl jeřáb v roce 2017 při přestavbě železničního uzlu v Plzni.

V Malém Plaském tunelu, který je dlouhý 133 metrů, utěsní stavaři průsaky, vybudují bezpečnostní výklenky a novou středovou stoku.

Soutěž na opravu části této tratě vyhrálo sdružení firem Metrostav TBR a Chládek & Tintěra Pardubice. Maximální cena byla stanovena na 153 milionů korun, vítězná je 149,3 milionu.

Výluka na trati mezi Plzní a Blatnem u Jesenice začala 1. července a je naplánována do 19. října.

Akční letáky
