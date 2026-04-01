Dopravce Leo Express plánuje prodávat mezinárodní jízdenky s cenou od 219 korun. Mluvčí společnosti Emil Sedlařík potvrdil, že firma bude na zajišťování Bavorských expresů spolupracovat s německým dopravcem Alex, se kterým linku dosud provozují i České dráhy.
„Tendr vypsalo české ministerstvo na úsek Praha – Plzeň – Domažlice – Furth im Wald, a to je nyní závazek Leo Expressu. Samozřejmě chceme najít shodu s provozovatelem na německé straně tak, aby spoje pokračovaly bez přestupu až do Mnichova,“ řekl Sedlařík.
Když ministerstvo dopravy vypisovalo v červenci 2023 soutěž na provozovatele Bavorského expresu na české straně, jedním z cílů bylo podle vyjádření tehdejšího ministra dopravy Martina Kupky zvýšení úrovně spojů. „Dlouhodobě jsme nespokojeni s kvalitou služeb, které jsou cestujícím poskytovány na hlavní vlakové lince mezi českou a bavorskou metropolí. Proto jsme se dohodli s bavorskými protějšky na vypsání společného zadávacího řízení na nového provozovatele, které přinese na koleje moderní vlaky a lepší kvalitu služeb pro cestující,“ řekl Kupka.
Ministerstvo proto požadovalo nasazování vozů s klimatizací, Wi-Fi a nízkopodlažním vstupem, které zvládnou rychlost 200 kilometrů v hodině. Leo Express na linku nasadí modernizované vozy Intercity, které tyto podmínky splňují. S jejich zajištěním pomohl firmě strategický partner, společnost Renfe.
„Naše služby budou zahrnovat moderní a efektivní občerstvení v plně klimatizovaném vlaku s rychlostí až 200 km/h, Wi-Fi, elektrické zásuvky, místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či místa pro jízdní kola a kočárky,“ uvedl výkonný ředitel Leo Expressu Peter Köhler.
Denně bude jezdit sedm párů vlaků mezi Prahou a Mnichovem, osmý má zkrácenou trasu jen na úsek mezi Plzní a Prahou.
Železniční dopravci v Plzeňském kraji
Arriva vlaky: V prosinci 2023 převzala od ČD krajem objednanou linku P1 Pňovany – Plzeň – Horažďovice předměstí. V prosinci 2026 přebere od ČD další krajskou linku P3 Plzeň – Domažlice město; smlouva je na 10 let. Od prosince 2028 bude společnost zajišťovat pro stát rychlíky Praha – Plzeň – Klatovy.
České dráhy: V objednávce kraje i státu zajišťují většinu linek osobní dopravy v Plzeňském kraji. Do prosince 2033 mají podepsanou smlouvu na vlaky od hranice Středočeského a Plzeňského kraje přes Rokycany, Plzeň a Klatovy do Železné Rudy – Alžbětína. Do prosince 2038 budou jezdit přímé vlaky Plzeň – Cheb – Karlovy Vary.
GW Train: Od prosince 2016 zajišťují rychlíky Plzeň – Most; smlouva je do prosince 2031 a byla to první taková smlouva v ČR. Od prosince 2023 zajišťují regionální dopravu v Pošumaví, tedy linky Klatovy – Domažlice a Klatovy – Sušice – Horažďovice – Strakonice.
Leo Express: V objednávce státu začnou v prosinci 2026 zajišťovat českou část Bavorského expresu do Mnichova, konkrétně v úseku Praha – Plzeň – Domažlice – Furth im Wald. Dosud zde jezdí ČD společně s bavorským Alexem.
Naprostou většinu vlaků v Plzeňském kraji zajišťují České dráhy, a to ať jde o rychlíky, nebo expresy objednávané státem, či spoje v režii Plzeňského kraje.
Se změnou jízdních řádů 13. prosince letošního roku skončí podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka na krajských linkách pravidelné nasazování posledních motorových vozů, které nejsou nízkopodlažní. Kromě klasických hranatých motoráků řady 810, které brázdí lokálky od 70. let minulého století, půjde také o velké motoráky řady 842 s přezdívkou Kvatro.
V roce 2028 dojezdí v oblasti Českého lesa i posledních pět jednotek Regionova, které vznikly přestavbou a kloubovým spojením dvou původních klasických motoráků. Ty už cestujícím nabídly i nízkopodlažní část. Nahradí je modernizované jednotky Stadler, jaké nasazuje dopravce GW Train Regio na lokálních tratích mezi Strakonicemi, Sušicí a Klatovy nebo Klatovy a Domažlicemi.
Zmodernizovaný Žralok
České dráhy pošlou na lokálky, jejichž provoz zajišťují pro kraj, místo vysokých motoráků modernizované dvoudílné jednotky výrobce Pesa, které při svém uvedení do provozu před 12 lety dostaly přezdívku Žralok. Na boku mají modrobílé vlaky nápis RegioShark. Od nasazení do provozu zajišťují pro kraj spoje mezi Plzní a Domažlicemi, klasické motoráky nahradily i na spojích do Stupna a Radnic.
První ze sedmi modernizovaných jednotek, které jsou na první pohled z dálky poznatelné podle přelakování do barev Plzeňského kraje, předvedly České dráhy v Plzni 30. března.
Náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta řekl, že se zásadní změny udály zejména v interiéru. „Nejsou jen dokonale vyčištěné, ale sedadla jsou přečalouněná a také v barvách kraje. V interiéru jsou přidané zásuvky na 230 voltů a USB, aby jedna zásuvka byla maximálně pro dvě sedadla, samozřejmostí je Wi-Fi a další věci. Interiér skutečně působí jako nový, přestože jsme ve 12 let starém vlaku,“ popsal Ješeta. Krátce po představení modernizovaná jednotka vyjela jako klasický spoj do Domažlic.
V polovině letošního prosince přestanou ČD zajišťovat pro kraj linku mezi Plzní a Domažlicemi. Linku převezme dopravce Arriva vlaky s novými jednotkami Stadler GTW. Žraloci se okamžitě přesunou na jiné linky v kraji, například Plzeň – Plasy – Žihle – Blatno u Jesenice nebo Rokycany – Mirošov – Příkosice – Nezvěstice, a nově se objeví také na tratích Nýřany – Heřmanova Huť či Planá u Mariánských Lázní – Tachov. „Regiosharky začnou zajišťovat pravidelnou dopravu na linkách, kde dosud nejezdily,“ podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.
„Plzeňský kraj navíc nedávno vyhlásil soutěž na nového dopravce, který bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu z Plzně do Domažlic a na navazujících lokálních tratích. Požaduje 12 bateriových elektrických vlaků. Celková hodnota zakázky na zajištění služby dopravní obslužnosti po dobu 15 let je předpokládána ve finančním objemu 7,1 miliardy korun,“ řekl ČTK vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl. Uzávěrka soutěže je v květnu.
„Smlouvu s dopravcem chceme uzavřít do letošního října. Prvních šest bateriových vlaků bude jezdit od prosince 2030 a od prosince 2033 dalších šest,“ uvedl. Jde tedy o 12 bateriových elektrických vlaků.
„Předpokládaná hodnota zakázky je při výchozím dopravním výkonu 6,1 miliardy korun a 7,1 miliardy korun při 150 procentech výkonu, což jsme nikdy nevyužili. Ale je třeba mít variabilitu, pokud bychom chtěli přidat kilometry,“ uvedl Pakandl. Kraj má na vlaky příslib dotace z Modernizačního fondu EU od Státního fondu životního prostředí ve výši 788 milionů korun.
Po dokončení nové trati z Plzně do Stodu dojedou vlaky do Stodu na elektřinu a dále pojedou do Domažlic na baterie. Po návratu z Domažlic do Stodu se zase dobijí pod trakcí do Plzně. „Od prosince 2030 bude nasazeno prvních šest souprav na tratích Plzeň – Domažlice a z Heřmanovy Hutě přes Nýřany a Plzeň do Mirošova a Příkosic. A od prosince 2033 k tomu přibude trať Bezdružice – Pňovany – Plzeň – Radnice a některé úseky v okolí Mirošova,“ uvedl Pakandl pro ČTK.
V posledních deseti letech si železniční doprava v Plzeňském kraji připsala dvě prvenství. Společnost GW Train vyhrála vůbec první tendr vypsaný státem na zajišťování rychlíků; od prosince 2016 tak cestující vozí mezi Plzní a Mostem. Druhé prvenství je z prosince 2023, kdy Arriva vlaky začala pro Plzeňský kraj zajišťovat linku P1 Pňovany – Plzeň – Horažďovice předměstí a od Českých drah jako předchozího dopravce přebírala s linkou i elektrické jednotky v barvách kraje, které jsou na spoje nasazené.