Sražení chodce hlásil policistům na tísňovou linku strojvedoucí. „Oznámil, že na trati mezi Domažlicemi a Havlovicemi mělo dojít ke střetu vlaku s osobou. Podle prvotních informací se měl u kolejiště nacházet muž narozený v roce 2006, kterého údajně projíždějící vlak zachytil o ruku. Muž ale z místa odešel,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Kunešová.
Vlak zůstal stát u místa události, provoz na železnici se zastavil na více než dvě hodiny. Kromě lokálek pendlujících mezi Domažlicemi, Tachovem a Planou tak musely zůstat stát i mezinárodní expresy jezdící z Prahy přes Plzeň a Domažlice do bavorské metropole Mnichova.
Ke střetu došlo mezi Domažlicemi a Havlovicemi, tedy v místě, kde je jednokolejná trať společná pro mezinárodní expresy i lokální vlaky.
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Protože údajně sražený muž nebyl pod vlakem ani v jeho blízkosti, začalo po něm velké pátrání. Přibližně po hodině ho pátrači našli asi tři kilometry od místa střetu. Do péče si ho převzala záchranná služba.
„Z místa události jsme převáželi muže do zdravotnického zařízení ve stabilizovaném stavu, utrpěl lehká poranění horní a dolní končetiny,“ doplnila Karolína Korčíková ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
Podle policistů nebyli strojvedoucí ani chodec opilí nebo pod vlivem drog.
Ze zastaveného vlaku hasiči evakuovali podle jejich mluvčího Michala Holečka 18 cestujících na domažlické nádraží. Pak už tam bylo další dění v režii drážních hasičů.
České dráhy na svém webu uvedly, že ve 14:05 byl provoz na trati obnoven. Po dobu zastavení provozu jezdily mezi Domažlicemi a Havlovicemi autobusy náhradní dopravy.