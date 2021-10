Sen o drezíně mezi Plzní a Chrástem se rozplynul, dojde na cyklostezku

Záměr narážel na požadavek Správy železnic, která chtěla, aby kraj za koleje, pražce a kamení pod nimi zaplatil. Takzvaný železniční spodek pod těmito materiály může stát převést bezplatně.

Správa železnic ovšem za železniční svršek požadovala víc, než bylo hejtmanství ochotné dát. Smlouvání nikam nevedlo. Proto jednání po dvou letech skončila.

Veřejná správa se nyní chce zaměřit na urychlení projektu na vybudování cyklostezky. Ten je na rozdíl od plánu na drezínu připravený. Může začít, jakmile dá Správa železnic souhlas a koleje, pražce i štěrk si odveze.

„Správa železnic chce bohužel za železniční svršek neúměrné finance. Neustoupili a ta cena je pro nás prostě nereálná, je to nad poměry našeho kraje,“ prohlásil náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek.

Ten už na jaře uvedl, že Správa železnic požadovala přes 33 milionů korun. Hejtmanství bylo ochotné dát pouze deset milionů. Bezvýsledné dohadování zdrželo projekt na vybudování cyklostezky. A hejtmanství teď chce zpoždění dohnat.

„Teď budeme chtít, aby nám všechen zbytek urychleně převedli bezplatně, aby už nechtěli nic za mosty nebo něco dalšího. Budeme žádat, aby nám zároveň hned dali souhlas s provedením stavby cyklostezky, kterou máme naprojektovanou,“ řekl Čížek.

Zhruba šest kilometrů dlouhá trasa by měla stát kolem třiceti milionů korun a podle náměstka by stavba mohla začít v příštím roce. Hejtmanství se bude snažit připravit všechno ještě před převodem železničního spodku tak, aby se s budováním mohlo začít co nejdřív.

Náměstek hejtmanky pro ekonomiku Pavel Karpíšek uvedl, že Správa železnic už ví, kde odvezené koleje použije, a měla by je převézt v dohledné době. Zahájení stavby cyklostezky v příštím roce považuje Karpíšek za reálné.

„Z hlediska financování to možné je. Jakmile bude vydané stavební povolení, tak by se začít mohlo, protože ten projekt je víceméně připravený. S žádostí o stavební povolení se čeká na vyjádření Správy železnic, která ho zatím nechtěla dát, dokud nebude mít odvezený železniční svršek. Teď je jasno, že do půl roku bude pryč,“ konstatoval.

Po železniční trati mezi Chrástem a plzeňskou čtvrtí Doubravkou přestaly vlaky jezdit na konci roku 2018. Tehdy byla otevřena nová železniční trasa, která vede tunelem pod vrchem Chlum.

Město Plzeň mělo studii cyklostezky přichystanou už v roce 2018. Počítalo se širokou trasou, kterou by kromě cyklistů mohli využívat i chodci a inline bruslaři.

Tehdy se odhadovalo, že se s budováním cyklostezky začne v roce 2020. Jenomže zástupci kraje pak přišli s myšlenkou, že využijí koleje pro drezínu. Správa železnic zastavila práce na odstraňování kolejí a rozběhla se jednání o prodeji železničního svršku.

Záležitost se však nehýbala z místa a narážela na cenu, kterou kraj odmítal zaplatit. Ještě letos na jaře nechtěl náměstek Pavel Čížek jednání uzavřít. Po dalších měsících bez jakéhokoliv posunu hejtmanství záležitost uzavřelo a vrací se k původnímu plánu na vybudování cyklostezky.

