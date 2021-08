Trať z Plzně přes Domažlice do Německa přece jen bude dvojkolejná

Kvůli podemleté hlavní trati na severu Čech se v červenci na dva týdny téměř zastavil provoz nákladních vlaků do Německa. Podle sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD je tam provoz tak silný, že kvůli jeho zastavení stály soupravy přes celou Evropu až do Rumunska a Turecka.

Dopravci roky bojují za druhý železniční přechod do Německa, přes který by projelo i sto nákladních vlaků za den.

„Od vzniku sdružení ŽESNAD usiluje ve spolupráci s ministerstvem dopravy a Správou železnic o modernizaci, zdvojkolejnění a elektrifikaci tratě přes hraniční přechod Domažlice/Furth im Wald. Na německé straně se po dlouhých průtazích podařilo rozpohybovat tvorbu počátečních studií a projektových dokumentací. Důkazem toho budiž jednání ministra Karla Havlíčka a jeho německého protějšku Andrease Scheuera,“ uvedlo sdružení ve svém prohlášení.

Podle informovaného zdroje výstavba dvojkolejné elektrifikované trati nejméně mezi hranicí a Domažlicemi ekonomicky nevycházela, když v Německu neuvažovali o elektrifikaci a zdvojkolejnění tratí navazujících na koleje od Domažlic.



Současný projekt Správy železnic počítá s vybudováním nové a narovnané dvojkolejné trati pro rychlosti až 200 kilometrů mezi Plzní a Holýšovem a pak mezi Blížejovem a zastávkou Domažlice-město.

„Zbývající úseky Holýšov - Staňkov a Domažlice město - státní hranice by měly být jednokolejné,“ popsala Radka Pistoriusová ze Správy železnic. V jednokolejných úsecích je podle dokumentace plánovaná maximální rychlost 115 kilometrů. To se ale podle všeho ještě změní.

Po červencovém jednání ministrů dopravy začínají zástupci Německa měnit svůj pohled na důležitost trati z Mnichova přes příhraniční Furth im Wald a Domažlice do Plzně.



Navíc v jednokolejném úseku mezi Domažlicemi a Blížejovem se před dvěma týdny srazil rychlík s osobním vlakem. Nepřežili tři lidé.

Projekty čeká ještě přepracování

Správa železnic po schůzce ministrů dopravy obou zemí připustila přepracování projektů trati mezi Holýšovem a hranicí s Německem.



„Podle informací z jednání s německou stranou je nyní zájem na elektrizaci a částečném zdvojkolejnění tratě na německém území. Pokud by se to potvrdilo, znamenalo by to projektové změny v úsecích Holýšov – Staňkov a Domažlice město – státní hranice. Trať by se projektovala dvojkolejně a v nové stopě,“ uvedla Pistoriusová.

Zatím podle ní nelze odhadnout částku, jakou by si vyžádalo přepracování projektů. „Některé části projektové dokumentace by zřejmě šlo z části využít. Hlavním úskalím je časová prodleva. Na projekční práce 1. a 2. stavby (Plzeň - Stod, Stod - Holýšov) tyto změny nemají žádný vliv,“ dodala Pistoriusová.

Holýšovský starosta Libor Schröpfer považuje za logické, aby nová trať byla dvojkolejná, když už do ní bude stát investovat. „Podle mě je hloupost, když by byla celá trasa z Prahy do Mnichova dvojkolejná, aby 15 kilometrů mezi Horní Kamenicí u Holýšova a Radonicemi byla jednokolejná,“ soudí.

Zásah hasičů při srážce vlaků na Domažlicku (4. srpna 2021)

4. srpna 2021

Zdvojkolejnění trati mezi Domažlicemi a hranicí by mimo jiné znamenalo i nový tunel na této trase. Krajský radní pro dopravu Pavel Čížek řekl, že kraj dlouhodobě usiluje, aby tato hlavní trať byla dvojkolejná a elektrifikovaná.



„Ihned po tragické srážce vlaků jsem ministrovi říkal, že by měla být dvojkolejná trať až na hranici s Německem. Budeme o ni usilovat stále, protože pokud do kraje nepovede žádná vysokorychlostní trať, tohle je řešení pro rychlosti do 200 kilometrů,“ shrnul náměstek hejtmanky.

Nákladní dopravci letos na jaře deklarovali, že v případě dvojkolejné elektrifikované trati z Plzně přes Domažlice na Mnichov by prudce stoupla její atraktivita pro přepravu materiálu a zboží.



Společnost Metrans Rail prezentovala podle sdružení ŽESNAD, že by denně na tuto trať vyslala až 28 nákladních vlaků a využila i terminál kombinované dopravy v Nýřanech.

Při srážce vlaků na Domažlicku zemřeli tři lidé (4. srpna 2021)