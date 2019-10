Nový trend: lidé dojedou autem až k vlaku. Obce musí zvětšit parkoviště

Představitelé Kařezu i nedalekého Zbirohu nyní spojili síly a připravují rozšíření parkovací plochy. „Jsme domluveni, že my zajistíme a zaplatíme projektovou dokumentaci, Zbiroh odkoupí soukromý pozemek a realizaci projektu by měl řešit Plzeňský kraj,“ shrnul starosta Kařezu Václav Krofta.

Zbirožští zastupitelé s odkupem pozemku souhlasí. „Říkali jsme, že podáme pomocnou ruku z hlediska financí. Myslíme si, že tak se dá vše urychlit. Když ještě fungovalo nádraží Zbiroh, byly tam prostory pro parkování aut dostačující, nebyly k tomu výtky. Ale teď v Kařezu jsou s parkováním problémy. Někdy je do nebe volající, jak tam řidiči odstavují auta. Situace nám není lhostejná, vždyť parkoviště využívají i naši obyvatelé. Každé parkovací místo je dobré, navíc z parkoviště odjíždějí i autobusy,“ říká starosta Zbirohu Michal Muravecký.

Parkoviště praská ve švech i v pracovní dny dopoledne. Lidé se snaží vecpat auta, kam to jde. Před příjezdem vlaku od Plzně nebo Prahy na parkoviště často přijíždějí další auta. Řidiči, kteří jen někoho vezou na vlak, zastaví na pár sekund na autobusové zastávce a hned odjíždějí.

Ti, co přijíždějí pro cestující z konkrétního vlaku, se snaží najít místečko na silnici aspoň za zaparkovanými auty. Ani nevypínají motory. Jakmile se objeví jejich blízcí jdoucí od vlaku, okamžitě k nim zamíří, nasednou a auta odjíždějí.

Řidiči nechávají auta i na druhé straně hlavní silnice. U jedné z cest se objevil i zákaz vjezdu všech vozidel s doplněním, že jde o soukromou komunikaci.

Před zrušením nádraží ve Zbirohu v roce 2012, které paradoxně stálo na katastrálním území Kařezu, to měli Zbirožští z náměstí k vlaku 3,5 kilometru. Teď když musejí jezdit až do Kařezu, to mají šest kilometrů.

Při jízdě vlakem to tak dramaticky nevypadá, stanice se jen posunula o kilometr a čtvrt směrem k Plzni.

Současně s plánovaným rozšiřováním parkoviště by měl vzniknout i nový kruhový objezd v místě napojení silnice z parkoviště na bývalou pražskou výpadovku, která je nyní krajskou silnicí druhé třídy.

„Je to tam poměrně nebezpečné. Územní plán nám umožňuje, aby se udělala trochu jiná cesta s napojením do zamýšleného kruhového objezdu,“ nastínil plán starosta Kařezu Václav Krofta.

Starosta Zbirohu společně s pracovníky společnosti POVED organizující veřejnou dopravu v Plzeňském kraji po loňské změně jízdních řádů řešil jejich další úpravy. Nebylo výjimkou, že když vlaky nabraly například kvůli pracím na železničním koridoru zpoždění, cestujícím pak ujely autobusy, které na vlaky podle jízdních řádů měly navazovat.

„Upravily se jízdní řády, prodloužily se čekací doby autobusů. Pro nás je klíčové, aby se děti dostaly včas do škol a pracující do zaměstnání. Na POVED chodíme s připomínkami od našich občanů a hledáme řešení. Výsledky se dostavují. Například po loňské změně jízdních řádů jsme řešili, že někdy nestíhaly autobusy dojet včas k vlakům. Domluvili jsme se s Plzeňským krajem, vyšel nám vstříc s pomocí při financování takzvaných autobusů na zavolání mezi půl jednou a půl čtvrtou odpoledne,“ řekl zbirožský starosta Michal Muravecký.

Na konci září provoz autobusů na zavolání skončil, ale není vyloučené, že se v případě potřeby tahle nepříliš obvyklá služba může na trase mezi Zbirohem a vlakovou zastávkou v Kařezu zase objevit.

Stoupl počet cestujících mezi Rokycany a Plzní

Otevření čtyřkilometrového tunelu u Plzně v závěru loňského roku výrazně zrychlilo spojení vlakem mezi Plzní a Rokycany. To byl také důvod k tomu, že se autobusy ze zhruba poloviny regionu nasměrovaly na autobusové nádraží v Rokycanech a tam lidé přestupují na vlaky.

Spoje z Radnicka jsou nasměrovány do Plzně, stále roste význam osobní dopravy na lokální železniční trati z Radnic přes Stupno a Chrást do Ejpovic, odkud osobní vlaky pokračují tunelem do Plzně.

O desetinu více lidí začalo jezdit v pracovních dnech spěšnými vlaky mezi Rokycany a Plzní. „O víkendech je ve srovnání s loňským rokem nárůst počtu cestujících o 15 procent. Pro nás je pozitivní zprávou, že lidé přešli na vlaky, a ne do aut, když jsme zrušili autobusy, které jezdily souběžně s vlaky,“ uvedl krajský radní pro dopravu Pavel Čížek.

Vlak, který vyjede z Rokycan a poprvé zastaví až na plzeňském hlavním nádraží, je nyní asi dvakrát rychlejší než autobus na stejné trase.

Na Radnicku ve srovnání s loňským rokem stoupl o polovinu počet lidí přepravených autobusy. „Na Zbirožsku evidujeme nárůst o 18 procent,“ řekl Martin Fencl ze společnosti POVED.

