Železná Ruda chce vozit lyžaře skibusem, centrum by se zbavilo aut

Cílem je, aby už v příští sezoně návštěvníci nejezdili po městě auty, pro která zde hlavně o víkendech chybějí parkovací místa.

„Až bude jezdit skibus, můžeme lyžařům říci, aby zaparkovali zadarmo na parkovišti Kaskády a k nám dojeli skibusem,“ říká provozovatel železnorudských lyžařských areálů Nad Nádražím a Belveder Ladislav Zísler.

Parkoviště Kaskády je zhruba tři kilometry od sjezdovek. Zísler připomněl, že Kaskády jsou někdy poloprázdné a lidé marně hledají místo na parkování v centru horského městečka.

Skibus je potřebný i proto, že areály Nad Nádražím, Belveder a skiareál Špičák prodávají společný skipas.

„Dopoledne by mohly rodiny s dětmi lyžovat v jednom z areálů a na odpoledne by skibusem dojely do druhého. Dnes, když se musejí přesouvat auty, je to obtížné, protože musejí hledat místo na parkování,“ přiblížil Zísler. Nejhorší je situace o Vánocích a školních prázdninách.

Místostarosta Železné Rudy Filip Brož přiznává, že skibus je pro město nutností. „Chceme, aby lidé ráno mohli vyjít z hotelu na zastávku a zadarmo se svézt k lyžařským areálům. Neměli by zatěžovat dopravu v centru. Navíc parkoviště v blízkosti sjezdovek nejsou nafukovací, kapacita je omezená,“ vysvětlil Brož.

Vedení města nyní jedná s místními podnikateli a dalšími subjekty a upřesňuje s nimi třeba to, kde budou zastávky skibusu nebo frekvenci jednotlivých jízd.

Podnikatelé by se podle Brože měli na provozu skibusu finančně podílet. „Není v možnostech města, aby tuto službu financovalo samo,“ uvedl Brož. Zísler odhadl, že podnikatelé, kteří z turistického ruchu žijí, minimálně polovinu nákladů na provoz skibusu dohromady dají.

Brož přiblížil i předběžnou trasu. Autobus by měl jezdit ze Špičáckého sedla, kde by byla točna, ke skiareálu Špičák. Stavěl by i u Alpalouky, ve městě pak u areálu Nad Nádražím, následovala by sjezdovka Belveder.

Druhá točna by byla na Gerlově Huti, kde je hlavní nástupní plocha pro běžkařské trasy. „Zatím se rozhodujeme, jestli bude zajíždět i do centra města k lyžařskému areálu Samoty,“ popsal Brož. Trasa by tedy měřila přibližně deset až dvanáct kilometrů.

V Železné Rudě už skibus před lety krátce jezdil, nepodařilo se ale zapojit dost podnikatelů, kteří by na provoz přispívali. Někteří turisté si myslí, že jeho provozování ztroskotalo kvůli místním, kteří byli proti jeho placení z městského rozpočtu.

Železná Ruda žije z turismu

Místostarosta Filip Brož ale uvedl, že nevraživost vůči podnikatelům ve městě nezaznamenal. „Myslím si, že místní chápou, že z turismu Ruda z větší části žije,“ poznamenal.

Že ve městě určitá rivalita je, ale vyplývá z dokumentu Strategie udržitelného rozvoje pro město Železná Ruda 2014-2024. V kolonce sociodemografické podmínky stojí, že hrozbou pro město jsou rozpory mezi lidmi ekonomicky závislými na cestovním ruchu a ostatními obyvateli.

Tento fenomén znají ve větším rozsahu například v Českém Krumlově, kde část místních dokonce tvrdí, že turisté jim město „ukradli“.

„Návštěvníci tu zapotřebí jsou a věřím, že na ně místní naštvaní nebudou,“ dodal Brož. Potřebné ale podle něj je, aby se turisté chovali vůči místním ohleduplně. „Někdy se stává, že si obyvatelé odklidí sníh na parkovacím místě před domem, přijede turista a suverénně jim tam zaparkuje,“ popsal místostarosta.

Železná Ruda nyní připravuje poptávku na dodavatele služeb skibusu. „Nedokážu říci, kolik to bude stát, právě k tomu poslouží poptávkové řízení,“ sdělil místostarosta.

Od skibusu si místní podnikatelé slibují i to, že jim pomůže přilákat do jejich resortů další zákazníky. Část z nich totiž kvůli lepšímu parkování jezdí lyžovat za hranice do areálu na Velkém Javoru.