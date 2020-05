Koronavirus přesunul Žebřík na říjen, přijede Michal Prokop i Anna K.

Jak bylo náročné hledat relevantní náhradní termín Žebříku?

Začali jsme na tom pracovat prakticky hned od 10. března, kdy byl oznámen zákaz akcí nad sto lidí. Shodou okolností v ten den proběhla tisková konference Žebříku, kde jsme slíbili, že letošní ročník nevzdáme. Cítím to jako závazek vůči fanouškům, kteří dva měsíce rozhodovali o výsledcích ankety, a když jsme viděli ty parádní ceny, které opět vytvořil sochař Václav Česák, řekli jsme si jasně: teď to nemůžeme zabalit!



Sice musíme spoustu věcí udělat znovu a výrazně se nám zvýší náklady, ale nějak se mi nechce smířit s tím, že bychom výsledky Žebříku vyhlašovali jen online a připravili fanoušky o tu neopakovatelnou atmosféru a setkání s jejich oblíbenými kapelami, zpěváky či herci, což je tím hlavním účelem akce. Samozřejmě nikdo nevíme, co přesně bude za půl roku, ale kdybychom se toho báli a jen vyčkávali, nic nedokážeme. Muzikanti, lidi z branže, provozovatelé souvisejících služeb, veřejnost – my všichni teď potřebujeme koncerty a živou kulturu jako sůl!

Takže jste stanovili nové datum finálového večera na 9. října?

Co se týče nového termínu, lehké to samozřejmě nebylo, protože prakticky všichni umělci, respektive jejich manažeři a promotéři, vše přesouvají na konec léta a podzim. A nejde jen o jednotlivá vystoupení, ale často o celé koncertní šňůry, nebo dokonce některé festivaly. Navíc tak žádání interpreti, jací vystupují na Žebříku, už měli svůj podzimní program naplánovaný dávno předtím.



Je to tedy tak trochu zázrak, že se akce takové velikosti vůbec podaří přesunout. Za 27 let existence Žebříku se stalo tradicí, že vyhlášení cen se koná vždy v pátek, a my jsme moc rádi, že se tohle povedlo udržet i tentokrát, ačkoliv jsme neměli moc na výběr. Vzešel z toho jediný možný termín, a to pátek 9. října.

Vystoupí všichni původně plánovaní účinkující?

Skoro všichni. Máme závazně potvrzenou účast Mňágy a Žďorp, John Wolfhooker i Michala Prokopa s Framus Five. To bylo mimochodem taky docela složité, protože ve Framus Five hraje spousta vyhledávaných muzikantů, kteří mají své další kapely a projekty, ale nakonec svůj program podřídili Michalovi Prokopovi a tedy koncertu na Žebříku, za což jsme moc vděční, protože to bude bezpochyby jeden ze zlatých hřebů letošního ročníku. Jistý je také koncert rapera Marpa a TroubleGangu, který byl v březnu v karanténě a těsně před původním termínem Žebříku musel vystoupení zrušit. V říjnu už ale na Žebřík přijede a fanoušci se mohou těšit na pořádnou show, která celý večer zakončí. Poté proběhne avizovaná after party s DJem Frikym a dalšími. Gros programu se tedy podařilo zachovat.



Bohužel však nevystoupí Monkey Business, kteří mají v téhle době sérii koncertů na Moravě. S tím se bohužel nedá nic dělat, ač jsme se my i kapela moc těšili a hledali řešení. Nově jsme ale do line-upu zařadili Annu K., která na Žebříku celkem pravidelně sbírá ocenění, a konečně ji tedy uvidíme také koncertně s její skvělou kapelou! Bude to jediný koncert Anny K v našem regionu v tomto roce.

Jak je to s původním vstupným a jsou vstupenky na nový termín již v prodeji?

Vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti a jsou nadále v prodeji za stejnou cenu. Předprodej a další informace najdete na www.anketazebrik.cz. Fanoušci mohou sledovat aktuality také na sociálních sítích, například na Facebooku. Nezbyly nám už prakticky žádné peníze na propagaci, přesto doufáme, že si fanoušci najdou 9. října cestu do DEPA a užijeme si to společně – možná ještě víc než za normálních okolností. My pro to uděláme maximum!

