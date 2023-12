Zdraží voda, svoz odpadu i jízdné v MHD. Rekordně pak teplo v Plzni

V Kaznějově, Plasích a dalších desítkách obcí a měst budou za metr krychlový vody lidé platit přes 160 Kč s DPH. Třeba v Klatovech, kde je z největších měst v kraji voda nejlevnější, jeho obyvatelé zaplatí 89 Kč s DPH. Následuje Tachov s vodou za 97 Kč, v Domažlicích bude za 108, v Plzni za 110 a v Rokycanech za 136 Kč za kubický metr. Ve většině případů se jedná o meziroční zdražení pohybující se okolo 10 procent, výjimkou byl Tachov s necelým pětiprocentním nárůstem ceny vody.

A jaké budou tedy ceny tepla? V Domažlicích, kde jsou při vytápění závislí jen na plynu, cena klesne téměř o čtvrtinu na necelých 1168 Kč za GJ tepla s DPH. Uvedl to Miloslav Miller, jednatel Domažlické správy nemovitostí. Pokles ceny tepla je podle něj dán poklesem ceny plynu na trhu.

Miller zároveň připomněl, že je ale těžké odhadovat, kam se cena pohne v budoucích měsících. „Tři, čtyři roky zpátky, kdy jsme měli v Domažlicích ceny tepla mezi 500 a 600 Kč za GJ s DPH, jsme ceny plynu fixovali na dost dlouhou dobu dopředu, v současné době je trh tak rozkolísaný, že nakupovat na dlouhou dobu dopředu si nikdo netroufne,“ popsal.

„Dlouhodobě sledujeme ceny, vyhodnocujeme je a ve vhodný okamžik nakoupíme. Nyní ale ještě nemáme nakoupený veškerý plyn na čtvrtý kvartál příštího roku,“ přiblížil Miller.

Těžko odhadovat, kam se cena tepla pohne

Firma odhadovala, že ceny budou hodně dole v květnu až červnu příštího roku, ale pokles podle Millera nastal už nyní. „Je to dáno i tím, že zásobníky na plyn jsou stále plné, navíc prognózy předpovídají mírnou zimu, takže cena je dobrá a my uvažujeme o tom, že nakoupíme plyn už nyní, a to i na rok 2025,“ přiblížil Miller.

Druhé nejdražší jsou Klatovy, kde se domácnosti vytápí uhlím a plynem. Lidé zde od 1. ledna zaplatí 1167 korun za GJ s DPH, meziročně o téměř 18 procent méně.

„Museli bychom mít křišťálovou kouli, abychom dokázali ceny dopředu odhadovat,“ uvádí Aleš Hrnčál, jednatel soukromé firmy Bohemia AG Teplo, která teplem z plynu zásobuje Rokycany. Tam lidé kvůli levnějšímu plynu na trhu zaplatí od 1. ledna meziročně méně o téměř 18 procent. Cena tepla tam bude 1116 korun.

V Plzni lidé za teplo zaplatí od 1. ledna 804 korun za GJ s DPH. A to i přesto, že za poslední dva roky se cena zvedla o více než 42 procent. Příznivější cena než třeba v Domažlicích či Rokycanech je dána i tím, že firma není závislá na plynu, ale na uhlí a štěpce. Výrazné zdražení v Plzni nastalo v době, kdy má firma rekordní zisky. Vedení města zdražení o 28,3 procenta v letošním roce vysvětlilo nutností spořit na odklon od uhlí, navíc město ocení dividendy.

I přes závislosti na plynu, bude nejnižší cena v Tachově, kde lidé zaplatí od 1. ledna 660 Kč za GJ namísto 630 korun. „Je to kvůli dlouhodobé fixaci příznivé ceny plynu,“ vysvětlil starosta Petr Vrána.

Zvýšení cen za svoz odpadů

V některých městech si lidé příští rok připlatí i za odpady. Cena za obyvatele a rok se nejvíce zvedne v Rokycanech, kde lidé namísto 780 Kč zaplatí 900 korun, v Domažlicích se zvedne pro dospělé ze 650 na 750 korun. V Klatovech, kde byl kvůli všeobecnému zdražování letos poplatek odpuštěn, se vrátí na úroveň 450 korun na osobu a rok, v Tachově zůstává 750 korun.

V Plzni, kde se neúčtuje poplatek na obyvatele, ale lidé si svoz objednávají podle míry třídění, ke zvýšení ceny také nedojde. Například za malou popelnici o objemu 120 litrů je nejnižší cena pro domácnost při svozu jednou za 14 dnů 203 korun za měsíc.

Jízdné v MHD se zvedlo v Tachově a v Plzni. V krajské metropoli bude přestupní třicetiminutová jízdenka od 1. ledna stát 24 korun, tedy o pětinu více, roční předplatné pro dospělého se zvedne o 7,5 procenta na 4574 korun. V Tachově se jízdenka pro dospělého zvedne ze sedmi na 10 korun, měsíční předplatné ze 150 na 200 korun.