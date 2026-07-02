Pozor na zmije. Záchranáři na Šumavě ošetřovali tři uštknuté turisty

„Všechny tři případy, které jsme v posledních dnech řešili, jsou ze Šumavy z lokalit Modrava a Srní. A tam je na místě volat sanitku,“ podotkla Karolína Korčíková, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje s tím, že se s následky uštknutí potýkala dívenka předškolního věku a dva jednapadesátiletí muži.
„Nedá se říct, že by byl počet podobných zásahů abnormální. Spíš odpovídá každoročnímu průměru,“ konstatovala mluvčí.
Podle ní by se zdravý člověk měl se zmijím jedem vypořádat bez nutnosti vyhledat lékaře, tento postup ale nedoporučuje. „Existuje totiž vysoké riziko alergické reakce, případně až anafylaktický šok,“ vysvětlila. Více náchylnější k těmto komplikacím jsou podle jejího vyjádření děti a starší lidé. Na pozoru by se měli mít také lidé alergičtí na vosí či včelí jed. Doporučuje proto při uštknutí vyhledat lékaře, případně volat záchranku.
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Nejúčinnější prevencí je koukat se pod nohy. „A pak samozřejmě doporučujeme pevnou vysokou obuv, i když ani ta nemusí ve všech případech pomoct,“ doplnila mluvčí plzeňských zdravotnických záchranářů.
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Jed zmijí způsobuje narušení cévních stěn, krvácení a ovlivňuje srážlivost krve. Uštknuté trápí nevolnost, zvracení či průjmy. Důležité je udržet takto zraněné v klidu, aby se jed rychle nešířil tělem.
Babské rady, jako je vymačkat jed z rány, případně jej vysát, nejsou podle odborníků účinné. Doporučují ránu pouze očistit a sterilně překrýt. A volat lékaře, který v případě potřeby podá sérum.