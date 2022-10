Nové vedení Sušice musí vyřešit, co s nemocnicí. Už v ní funguje jen LDN

Tři místa v 21členném městském zastupitelstvu a tři místa v sedmičlenné městské radě získalo seskupení SNK-Sušická veřejnost (SV). Silné zastoupení v radě je dáno tím, že SV se stalo v Sušici jazýčkem na vahách. Na jedné straně totiž stálo seskupení s deseti mandáty složené z Pirátů s pěti mandáty, SNK-Nezávislými ze Sušice s třemi mandáty a ČSSD a KDU-ČSL, které získaly po jednom mandátu.

Tato „desítka“ se totiž po volbách rozhodla vyjednávat společně. Na druhé straně byla ODS a ANO s osmi mandáty. Po téměř třítýdenním vyjednávání vše skončilo tak, že se SV spojila s ODS a ANO. Vznikla tak hodně nejistá většina jednoho hlasu v zastupitelstvu.

Právě lídr SV Karel Požárek, což je majitel sítě lékáren v Sušici a okolí a ekonom, si vzal na starost ten nejnevděčnější úkol, tedy právě sanaci městské nemocnice. Na sociálních sítích to schytal za to, že se nespojil s Piráty a spol., s nimiž měl ohledně nemocnice podobný program – aby zůstala městská a obnovila se tam péče v rozsahu, jaký svého času Piráti dohodli s pojišťovnou, tedy včetně lůžkové chirurgie, interny, JIPky a CT přístroje.



Jenže kdyby se Požárek spojil s Piráty a spol. s deseti mandáty, těžko by získal tři místa v radě a navrch místo neuvolněného místostarosty, které město nikdy předtím nemělo.

Novopečený místostarosta Požárek, uvedl, že intenzivně shání do nemocnice lékaře. „Protože interna je pro Sušici životně důležitá,“ uvedl.

Množství pacientů přibylo i ve Strakonicích

Za znovuotevření interny se modlí i náměstek hejtmana pro zdravotnictví a digitalizaci a dvojka na kandidátce Pirátů v Sušici Pavel Hais. „Pokud by v nemocnici nebyla akutní péče, musím s kolegy na kraji řešit posílení noční výjezdové služby ještě o jednu sanitku, což je záležitost v ceně deseti milionů korun. Musíme totiž zajistit časovou a místní dostupnost záchranné služby,“ vysvětlil svoje obavy Hais.

Že v Sušické nemocnici chybí interna, je podle něj velký problém pro krajskou Klatovskou nemocnici, ale také pro strakonickou nemocnici, kterým se v krátké době výrazně zvedlo množství pacientů. „V Klatovech totiž není možné otevřít další interní lůžkovou stanici,“ uvedl Hais.

Požárek věří, že lékaře na internu sežene. Dnes prý jedná o nástupu s jednou lékařkou. „Rozhodili jsme sítě mezi známé lékaře a věříme, že nastoupí i druhý lékař, což by bylo podmínkou znovuotevření interny. Řešíme i nákup CT, které už máme zajištěné,“ přiblížil Požárek.

Mezitím prý shání i členy dozorčí rady nemocnice, aby v ní zasedli odborníci. Řešit chce i to, aby tamní LDNka měla dostatečnou obložnost, což dnes není splněno.

„Obložnost nám zajistí fungující interna, ideálně i fungující chirurgie, protože z těchto oddělení se často lidé přesouvají na doléčení na LDNku,“ nastínil Požárek z SV, které mělo v programu před volbami i bod – nemocnice provozovaná městem Sušice s podporou Plzeňského kraje. To se mu ale do hlavních tezí nového vedení města prosadit nepodařilo.

ODS chce převedení nemocnice na kraj

ODS jako vítěz voleb totiž dlouhodobě podporuje převod nemocnice na kraj. „Jediný náš ústupek byl, že si nejdříve ujasníme pozici kraje vůči nemocnici. Chceme, aby kraj ohledně převzetí nemocnice definitivně řekl ano, nebo ne, a za jakých podmínek,“ sdělil Požárek.

SV by podle něj neakceptovala jakékoli podmínky. Město navíc podle něj nehodlá přehodit všechny starosti o nemocnici na kraj.

„Chceme kraji pomáhat. Můžeme se například starat o budovy nemocnice nebo můžeme zajistit pozemky pro výstavbu ubytování lékařů,“ sdělil. Ukazatelem, jaký je nemocnice pro město balvan, je její letošní odhadovaná ztráta. Podle Požárka je to 30 milionů korun.

Ztráta v podobné výši byla přitom důvodem, proč se ODS a ANO na podzim 2020 zasadily o odvolání tehdejších jednatelů nemocnice – dnešního náměstka hejtmana Haise a Václava Rady. V reakci na to odešla zhruba desítka lékařů, a nemocnice tak přišla o lůžkovou chirurgii.

Právě zde začal spor ODS a ANO s Piráty, kteří odmítli po volbách s ODS spolupracovat. Ve srovnání s minulými komunálními volbami navýšili počet mandátů ze tří na pět, zatímco ODS klesla ze sedmi na pět. Na procenta ale zvítězila a má starostu Petra Mottla, který v Sušici starostuje už páté volební období po sobě. Místostarostou bude jako uplynulé čtyři roky František Jelínek (ANO).