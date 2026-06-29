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Za lékařem na videochat. V Plzeňském kraji spustili online pohotovost

Jitka Kubíková Šrámková
  9:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Plzeňský kraj spustil online pohotovost, díky které se mohou jeho obyvatelé spojit s lékařem kdykoli a kdekoli. Služba financovaná z krajských peněz měla být k dispozici už loni na podzim. V tendru zvítězila firma AnyCare, zavedení jejího projektu ale zbrzdilo odvolání společnosti MEDDI hub podané k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Jedná se o firmu, která s dalším subjektem zůstala pod čarou.

Zájemci mohou pohotovost využít formou videohovoru, chatu nebo klasického telefonátu. Stačí jednoduchá registrace na stránce pohotovostpk. cz a službu lze využívat okamžitě. S atestovaným lékařem se pacient spojí nejpozději do 30 minut, a to přímo z domova.

„Může jít třeba o nachlazení, horečku či bolest v krku. Jakmile bude potřebovat kdokoli z Plzeňského kraje poradit, lékař je mu k dispozici nepřetržitě ve dne v noci po celý týden. Po konzultaci se pak určí další postup. Pacient může obdržet například eRecept a zahájit domácí léčbu, případně je mu doporučena návštěva dalšího odborného pracoviště v kraji,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Karel Pressl.

Nepřetržitě na telefonu. Pohotovost v kraji začne fungovat online

Online pohotovost nabízí jak lékaře pro dospělé, tak pediatry. Služba je vhodná například pro maminky na mateřské dovolené a je dostupná odkudkoli – lze ji totiž využívat i na dovolené v zahraničí. „Pacienti nejsou omezeni tím, zda jsou například na chalupě nebo u moře. Pokud nastane situace, že mají při pobytu v zahraničí nějaké zdravotní potíže, je jim náš lékař k dispozici,“ upřesňuje za dodavatelskou společnost AnyCare Jakub Schůrek.

Službu lze po jednorázové registraci využívat přímo na webové adrese pohotovostpk.cz. Další možností je po absolvování registrace využít mobilní aplikaci AnyCare, přes kterou se pacient s lékařem online pohotovosti Plzeňského kraje může také spojit.

O online pohotovost je zájem, po Karlovarském ji chce zřídit i Plzeňský kraj

Pacient má následně vedený zdravotní záznam, který může poskytnout svému ošetřujícímu lékaři. „Pokud se pacient ocitne na jiném lékařském pracovišti, mohou postupy a závěry z naší pohotovosti urychlit následující zdravotnické procesy,“ doplňuje radní Karel Pressl.

Online pohotovost je vhodná i v případě péče o seniora, kdy je nutná konzultace. „Ať už jde o seniora nebo kohokoli dalšího, vždy se vyplňuje rychlý formulář, který pomůže lékaři rychle se zorientovat v obtížích pacienta. Jakmile dojde k propojení, lékař přesně ví, s čím se na něj lidé obracejí. Veškerá dokumentace je vedena v souladu s GDPR a zákonem o zdravotních službách,“ popisuje Schůrek.

Novou službou chce Plzeňský kraj ušetřit lidem běžné cesty za lékařem do ordinací a současně poskytnout zdravotní péči i v odlehlých částech regionu. Zároveň tak chce snížit počty čekajících pacientů v ordinacích praktiků a pediatrů. Službu má kraj se společností AnyCare vysoutěženou na dva roky, ročně za ni hejtmanství zaplatí necelých 7,5 milionu korun.

Kouknout do krku online neumíme. Názory na nový způsob pohotovosti se různí

Jihočeský kraj spustil online pohotovost v červnu 2023. Loni v srpnu pro televizní kanál ČT24 uvedl, že během prvního roku se podle statistik kraje obrátilo na tamní online pohotovost přes čtrnáct tisíc lidí, z toho přes 4 600 případů se týkalo dětí.

Nejčastějším důvodem byly příznaky respiračních onemocnění, a to hlavně v chladnějším období. Lékaři se přes obrazovky často setkávali i s pacienty, které trápí různé kožní vyrážky a ekzémy. „V nočních hodinách často volají rodiče s dětmi, kteří si nejsou jistí, jestli by měli vyrazit do nemocnice,“ nastínil Ondřej Tefr, medicínský ředitel společnost.

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Za lékařem na videochat. V Plzeňském kraji spustili online pohotovost

Ilustrační snímek

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