Klatovská nemocnice se rozroste o nový blok, bude v něm i urgentní příjem

Nyní Plzeňský kraj finalizuje přípravu výstavby druhého bloku, který bude několika krky spojený s původním monoblokem. Nemocnice totiž plánuje poskytovat větší rozsah lůžkové i ambulantní péče. V přístavbě by měl být i urgentní příjem. Ten sice nyní funguje v monobloku, ale ten nový by měl být modernější a prostornější.

Optimistický scénář, kdy by se měla přístavba nemocnice s novým urgentním příjmem stavět, je polovina letošního roku. „To je ale ten neoptimističtější scénář,“ říká radní pro ekonomiku Plzeňského kraje Pavel Strolený (ANO). Kraj se podle něj nyní připravuje na výběrové řízení dodavatele stavby.

Výši investice odhadl na 550 až 650 milionů korun, z toho zhruba 115 milionů bude tvořit dotace na urgentní příjem, zbytek se bude financovat z krajských prostředků.

„Přístrojové vybavení, které už nemocnice zhruba před rokem pořídila z dotačního programu REACT-EU a které se do nové budovy v Klatovech přesune, vlastně celou stavbu zlevňuje. Všechny čtyři krajské nemocnice mají urgentní příjmy přístrojově vyřešeny,“ poznamenal Strolený.

Kraj je ve fázi před vypsáním výběrového řízení na přístavbu KN. „Čekali jsme na výši přiznané dotace, která měla být původně vyšší, slibovaná byla dotace ve výši 70 až 80 procent investice, ale je k dispozici jen 115 milionů korun,“ uvedl Strolený.

Věří ve snížení ceny stavby tím, že se o zakázku přihlásí hodně zájemců. „O zakázku, kdy firma získá práci na dva roky na jednom místě, je velký zájem, navíc nemocnice Plzeňského kraje patří mezi solidní zadavatele. U těchto větších staveb se běžně dostáváme na 65 až 70 procent předpokládané ceny,“ popsal Strolený.

Připomněl, že nový blok se nebuduje jen kvůli urgentnímu příjmu, ale i kvůli potřebě zvýšit počet lůžek. „Jedním z důvodů je, že část pacientů dříve odčerpávala Sušická nemocnice, ale po omezení tamního rozsahu péče se všichni pacienti přesunuli do Klatov,“ poznamenal Strolený.

Hejtman Kamal Farhan (ANO) uvedl, že by byl rád, kdyby v Klatovské nemocnici vzniklo nově Centrum vysoce specializované péče v oblasti neurologie, kde by byla nově i iktová jednotka a přineslo by to vyšší platby od zdravotních pojišťoven. „Museli bychom ale sehnat dva neurology, což je v České republice nadlidský výkon. Ale snažíme se o to,“ sdělil.

Přístavba bude mít podobný architektonický styl jako stávající monoblok. Vznikne vedle nemocnice směrem k odboru klinických laboratoří v ulici Pod Nemocnicí. Stavba by měla trvat zhruba dva roky.

Kraj hodlá modernizovat urgentní příjmy i v ostatních třech nemocnicích. Úpravy v každé z nich by měly přijít rozpočet kraje na desítky milionů korun. „V době, kdy byl dostatek dotací, jsme předpokládali, že přístavbu Klatovské nemocnice i úpravy ostatních urgentních příjmů spustíme zároveň. Teď, když víme, že většina investic půjde z krajského rozpočtu, je třeba vše rozfázovat,“ popsal Strolený.

Začne se zřejmě úpravou urgentního příjmu v Domažlické nemocnici, kde jsou podmínky nejméně vyhovující. Vznikne přestavbou tamního ambulantního traktu. „Ve Stodu se urgentní příjem upraví tak, že tam vzniknou i nová výjezdová místa záchranné služby, aby sanitky nemusely přejíždět z jednoho konce areálu na druhý,“ popsal Strolený.

Doplnil, že urgentní příjem zjednodušeně řečeno slouží k tomu, že pacient nemusí obíhat ambulance nebo ho nemusí převážet po nemocnici, ale lékaři budou chodit za ním.