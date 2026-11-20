Lůžka se na celkové činnosti dětského oddělení podílejí zhruba pěti procenty. Pro rodiče nemocných dětí je zásadní především ambulantní péče a dětská pohotovost. Jak řekl ředitel nemocnice Michal Filař, dětské ambulance bude nemocnice dál rozvíjet.
„Rozhodnutí pojišťoven neuzavřít od roku 2027 smlouvu na poskytování pediatrické lůžkové péče akceptujeme. Zároveň nezvažujeme, a není to ani ve finančních možnostech nemocnice, že bychom lůžkovou péči provozovali na vlastní náklady,“ uvedl ředitel.
Dětské oddělení na lůžkách léčí děti s běžnými diagnózami, jako jsou respirační onemocnění, trávicí potíže, například průjmy, nebo děti po úrazech na pozorování. U těžších diagnóz se děti převážejí většinou do plzeňské fakultní nemocnice. V dojezdové vzdálenosti do 30 minut od Rokycan jsou další dvě nemocnice s dětskými lůžky s dostatečnou kapacitou.
|
Rokycanské porodnici a pediatrii hrozí zánik, lidé sepsali petici
„Na deseti dětských lůžkách bylo v posledních letech hospitalizováno ročně 320 až 360 pacientů. Číslo postupně klesá. I letos to bude zřejmě méně. Z deseti lůžek bývají nejčastěji obsazena dvě. Jsou ale i dny, kdy na oddělení neleží žádný pacient,“ řekl Filař.
Například letos od března do května bylo takových dnů celkem 22. Dětské ambulance a pohotovost využívané jsou. Nemocnice provozuje dvě ordinace dětského praktika a nefrologickou a gastroenterologickou dětskou ambulanci. Zajišťuje i dětskou pohotovost, která podle mluvčího nemocnice Jiřího Kokošky měsíčně ošetří kolem 400 dětí.
„Všeobecně klesá počet hospitalizovaných dětí i průměrná délka hospitalizací. Pokročilejší prevence, modernější léčiva i postupy umožňují řešit stále víc diagnóz ambulantně, případně léčbou v domácím prostředí. Pokud to lze, přejí si být s nemocným dítětem raději doma než v nemocnici i rodiče. S poklesem porodnosti ubývá i dětí, tedy i dětských pacientů,“ uvedla primářka dětského oddělení Jaroslava Paduchová.
|
Všeobecná pojišťovna navrhla zrušit porodnice ve Stodu a v Rokycanech
Podobná situace byla v Rokycanech už na konci roku 2024, kdy zdravotní pojišťovna původně nechtěla smlouvu na dětská lůžka prodloužit. Plzeňskému kraji, který je zřizovatelem nemocnice, se tehdy ještě podařilo s pojišťovnou dohodnout pokračování péče. Nyní už podle Filaře pojišťovny nemají vůli smlouvu od příštího roku obnovit.
Pěti lékařům a 11 zdravotníkům, především sestrám, dětského oddělení nabídne nemocnice možnost pracovat v ambulancích, na jiných odděleních nebo v sesterských nemocnicích. Uvolněné prostory a peníze nemocnice využije k modernizaci a rozvoji ambulancí.
Plánuje mimo jiné rozšířit nabídku odborných ambulancí o osteologii, léčbu chronických ran a revmatologii. Chystá také přeměnu vícelůžkových pokojů na menší s vlastním sociálním zařízením. Postupná modernizace začala loni. Zdravotní pojišťovny podle ředitele žádají především posílení následné péče.