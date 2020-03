Nemám respirátory pro sestry domácí péče, bojíme se nákazy, říká lékař

„Od rána řeším to, že nemáme vůbec žádné ochranné pomůcky. Nemáme respirátory a žádné jiné věci, které bychom měli mít, tedy brýle, ochranné oděvy a dezinfekci. Na Krajském úřadě v Plzni jsem se dověděl, že se zásobováním praktických lékařů se vůbec nepočítá a že zásobené budou přednostně nemocnice a záchranná služba,“ sdělil praktický lékař Michael Dimitrov.

Jediné, co mu na krajské hygienické stanici doporučili, bylo to, že když sestra pro domácí péči přijede bez respirátoru do rodiny, kde je někdo v karanténě, že se má v bytě vyvětrat a že se k lidem v karanténě nemá přiblížit ani na dva metry.

Dimitrov připomněl, že když jede sestra z infekční kliniky či ze záchranky do rodiny kvůli odběrům testů na koronavirus, bere si nejen respirátor, ale i ochranné oděvy, ale sestra v domácí péči je jako nahý v trní bez jakékoli ochrany.

Jedna sestra přitom podle Dimitrova objede za den třicet lidí, převážně nejohroženějších seniorů.

„Pokud mi propustí pacienta z nemocnice s hnisavou ránou, musíme ho ošetřit. Sestra ale do rodiny jde, přitom by teoreticky mohla odmítnout s argumentem, že nemá pomůcky. Pak hrozí, že koronavirus od lidí v karanténě chytne a bude ho roznášet dál po těch neohroženějších seniorech,“ sdělil.

Ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš sdělil, že pokud sestry v domácí péči vstupují do obydlí, kde je člověk, kterému byla nařízena karanténa a který není pozitivní, riziko přenosu se dá omezit důsledným uplatňováním hygienických opatření.

Mýt si ruce, větrat a používat dezinfekci

Tedy mýt si ruce, větrat, používat jakoukoli dezinfekci včetně alkoholu a vyvarovat se kontaktu bližšího než jsou dva metry od rizikového člověka.

Bartoš doufá, že bude naplněn slib ministerstva zdravotnictví, že každý praktický lékař a ambulantní specialista by měl být do konce týdne ochrannými prostředky přes centrální distribuci vybaven.

„Zda to tak ale bude, myslím, neví nikdo, protože ochranné pomůcky chybějí v celé Evropě a těžko se shání,“ dodal Bartoš.

Prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková uvedla, že na nedostatek ochranných pomůcek v domácí péči už upozornila ministerstvo zdravotnictví, ale nedočkala se odpovědi.

Krajský úřad Dimitrova vyzval k nahlášení počtů ochranných pomůcek, které by potřeboval. Podle něj jde o 30 tisíc respirátorů na dva měsíce, v tom je jeden respirátor na den pro každého pracovníka. Dimitrov zaměstnává ještě jednu lékařku a dvě sestry. V domácí péči ještě navíc dalších šest sester.

Lékaři se prý ozvaly firmy, které ho zásobují ochrannými pomůckami, že docházejí rukavice a ať se připraví na to, že nebudou.

MF DNES oslovila s dotazem i ministerstvo zdravotnictví, odpověď zatím nedorazila.