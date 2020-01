Z Domažlické nemocnice odešly sestry z Ukrajiny, nahradí je další

Neúspěchem skončila první část projektu Ukrajina v Domažlické nemocnici, kterým se zařízení snažilo alespoň částečně vyřešit dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu. Přes pracovní agenturu přijala jedenáct zdravotních sester z Ukrajiny. V nemocnici ale nakonec nezůstala žádná.

Nyní se v lékařských kruzích spekuluje o uzavření tamního interního oddělení z důvodu personální krize. To ředitel nemocnice Petr Hubáček důrazně odmítá. Zároveň však přiznává, že personální situaci výrazně zkomplikoval právě průběh projektu Ukrajina. Nemocnice ukrajinské kolegyně vyškolila, ony se naučily jazyk. Jenže všechny nakonec odešly do jiných zařízení.

Nemocnice se podle ředitele poučila a co nevidět by měly nastoupit nové ukrajinské sestry. Ty už zde ale budou bydlet i s rodinami. „K odchodům dalších sester do jiných nemocnic by proto už nemělo docházet,“ sdělil Hubáček.

„Po roce nám všechny zmizely do jiných nemocnic v republice. Pak se dozvídám, že možná, nevím, jestli je to pravda, je prodala agentura zase dál. Jisté je ale to, že sestry odešly do jedné pražské a do jedné severočeské nemocnice. Tam za ně agentura dostala samozřejmě další peníze,“ posteskl si ředitel. Nazval to obchodem s lidmi.

Teď doufá, že druhý pokus s jinou agenturou vyjde. „Máme záruky, že když si zahraniční pracovníky vyškolíme, nebudou moci odejít,“ sdělil Hubáček. „Navíc jim nabídneme zajímavé benefity – vedle ubytování zajistíme dětem školu, asistenty do školy, aby překonaly přechod z ukrajinštiny do češtiny, pro manžely nebo partnery pomůžeme nalézt zaměstnání v regionu,“ sdělil s tím, že v nejbližších dnech přijede prvních pět rodin.

Podle ředitele je důležité, že zahraniční pracovníci mají v Domažlické nemocnici úplně stejné podmínky, jaké mají Češi. „Jiná zdravotnická zařízení nebo zdravotnické společnosti je někdy, nebojím se to říci, vykořisťují,“ sdělil.

Nemocnice nabídne sestřičkám zajímavé benefity

Prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič uvedl, že z morálního pohledu to není vůbec dobré jednání. „Agentura si určitě zavřela dveře nejen do Plzeňského kraje, ale i jinam, kde se to o ní dovědí,“ sdělil. Základem je podle něj uzavřít dobrou smlouvu, kde je garantováno, že pokud dojde k vyškolení, musí sestry v nemocnici nějakou dobu pracovat.

Podle krajské radní pro školství Ivany Bartošové má Plzeňský kraj domluveno 14 rodin z Ukrajiny a za nimi přijedou další. Akci podle ní zajišťuje Centrum lidských zdrojů. Tuto agenturu loni založil Plzeňský kraj, aby zajišťovala pracovníky pro zaměstnavatele zřizované Plzeňským krajem. Podmínkou ale je, aby přijeli s rodinami.

Podmínkou je, že sestry z Ukrajiny přijedou do Čech s rodinami

„Zatím se věnujeme Ukrajině, protože třeba s Bulharskem máme silnější jazykovou bariéru,“ popsala Bartošová. Pro domažlické sestry je ubytování zajištěné v Domažlicích, část rodin půjde do okolních vesnic.

„Teď řešíme, jak se lidé dostanou do práce a z práce, když nemají auto a ve zdravotnictví je třísměnný provoz,“ popsala Bartošová. „Musíme to vyřešit, i kdybychom jim měli platit taxi, dlouhodobě se to vyplatí, protože na tom závisí chod Domažlické nemocnice,“ doplnila.

Dalším cílem hejtmanství je oživit venkov, který se vylidňuje. Obce podle Bartošové na projektu spolupracují. „Pokud zrekonstruujeme zchátralou chalupu a ubytujeme tam rodinu, která se integruje, je to ku prospěchu obce. Obce mají spíš obavy z ubytoven než z rodin z Ukrajiny,“ dodala.