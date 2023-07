Za mnohamilionový podvod s fiktivními výkony dostal exšéf pojišťovny šest let

Manažer Josef Cibulka u soudu říkal, že byl jedním ze zakladatelů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Podle nepravomocného rozhodnutí soudu ale v letech 2005 až 2012 kryl doktora Zbyška Urbana, který z pojišťovny vysál desítky milionů korun za fiktivní léčení pacientů.

Dlouholetý šéf plzeňské pobočky zdravotní pojišťovny Cibulka s tím byl podle rozsudku srozuměn a od doktora dostával peníze i velké dary. „Obžalovaný byl uznán vinným pokračujícím zločinem podvodu a soud mu uložil nepodmíněný trest v trvání šesti let se zařazením do věznice s ostrahou. Zároveň mu byl uložen trest propadnutí věci,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná.

Seniorovi hrozilo až 10 let vězení. Pokud by rozsudek nabyl právní moci, bývalý manažer, který zanedlouho oslaví sedmdesátiny, přijde o byt v Plzni, který podle spisu pro něj koupil doktor Urban, i o další nemovitosti, které vlastní. Advokát obžalovaného se proti rozsudku ihned odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Už dvakrát zrušené rozhodnutí plzeňského soudu tak bude i napotřetí znovu řešit odvolací soud v Praze. Plzeňská soudkyně plánovala vyhlašování rozsudku na tři dny, protože musela vyjmenovat všechnu fiktivně vykázanou péči u téměř čtyř stovek pacientů. Nakonec vše zvládla za dva dny.

Původně byl obžalovaný jen doktor Urban. Když mu soudci vyměřili sedm let vězení, u odvolacího soudu se rozpovídal a popsal roli Cibulky. Když pak v roce 2018 stanuli oba muži jako obžalovaní před soudem, Urban popisoval, jak za Cibulky do pojišťovny nikdy nešel s prázdnou.

„Cibulkovi jsem poskytl to, co je v obžalobě. Zpočátku 100 tisíc jednou za čtvrt roku, pak 100 tisíc každý měsíc a na konci to bylo měsíčně 200 tisíc. Když si vybral zahraniční zájezd, já ho zaplatil,“ popsal Urban.

Cibulka všechna obvinění trvale odmítal. „Jsem nevinný. Je nereálné, abych švindloval. Nemohl jsem ovlivňovat ani kontrolní činnost, to bych musel za každým revizním lékařem. To si vůbec nedokážu představit. To by se hodně rychle provalilo. Navíc kontrolní činnost schvaloval odbor v Praze, tahle linie šla zcela mimo mně,“ argumentoval u soudu Cibulka.