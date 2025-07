ZČU nabízí mimořádné studium. Vybrané předměty může studovat kdokoliv

13:01

Obecná psychologie, němčina, astronomie, chemická technologie nebo moderní metody výuky geografie. To je část předmětů, které může od zimního semestru na Západočeské univerzitě v Plzni začít studovat kdokoli, kdo má chuť a alespoň částečné penzum znalostí z předmětu. Mimořádné studium tak zpřístupňuje univerzitní výuku široké veřejnosti. Přihlášky je možné podávat už nyní, a to až do konce srpna.