Janu Jiřičkovou zajímala jaderná energetika už při studiu elektrotechniky a sledovala výstavbu jaderné elektrárny Temelín.
„Do jaderné energetiky jsem přišla jako elektrotechnička a tato perspektiva mi zůstala. Zajímá mě, jak elektrárna funguje jako celek a jak je zapojená do elektrizační soustavy,“ popsala své zaujetí pro obor Jiřičková.
Když kolem roku 2008 dostala na FEL ZČU příležitost věnovat se tomuto oboru naplno, neváhala ani sekundu. Důležitou oporou jí byla také Dana Drábová, někdejší předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
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„Rád bych zdůraznil význam četných příspěvků Jany Jiřičkové ke kvalitě českého výzkumu v oblasti jaderného průmyslu – ať už jde o technické inovace zaměřené na efektivitu a bezpečnost, vzdělávání odborníků v tomto strategickém odvětví, či partnerství s francouzskými protějšky,“ řekl při předávání Řádu akademických palem francouzský velvyslanec.
Konkrétním výsledkem práce Jany Jiřičkové je například Francouzsko-česko-slovenská zimní škola. Ta už více než deset let propojuje studenty a odborníky z těchto zemí a umožňuje budoucím energetikům poznat, jak se jaderná energetika vyučuje a rozvíjí za hranicemi.
Právě propojování univerzit, výzkumných pracovišť a průmyslu považuje Jana Jiřičková za jednu z největších předností francouzské spolupráce. „Největší radost mám z toho, že jsme spolupráci dokázali udržet a že z ní mají konkrétní užitek další generace studentů. Pro řadu z nich je to první příležitost mluvit o svém oboru se zahraničními kolegy a zjistit, jak se stejná otázka řeší v jiné zemi,“ uvedla Jana Jiřičková.
Za jednu z největších výzev české a evropské jaderné energetiky pak dnes považuje generační obměnu odborníků. „Česko potřebuje nejen nové elektrárenské bloky, ale také dostatek odborníků, kteří je dokážou navrhnout, postavit, bezpečně provozovat a kontrolovat. Jejich příprava přitom trvá roky,“ upozornila.
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Vyznamenání pro ni bylo překvapením. Navrhlo ji samotné velvyslanectví. „Když jsem se o něm dozvěděla, vybavili se mi především lidé, kteří mi v začátcích pomohli a se kterými jsme tu spolupráci postupně budovali. Mám radost, že si Francie naší společné práce všimla. Beru to jako povzbuzení do dalších let,“ uzavřela.
Řád akademických palem patří k nejstarším francouzským státním vyznamenáním. Francie jím oceňuje osobnosti, které se významně zasloužily o vzdělávání, vědu a rozvoj akademické spolupráce.