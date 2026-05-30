Už žádné vyšetření. Přístroj rozpozná, jestli žena cvičí pánevní dno správně

Autor:
  7:50
Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno doma. Vyhnou se tak nutnosti invazivních vyšetření. Zařízení dokáže pomocí senzorů rozpoznat, zda jeho uživatelka zapojuje správné svaly. Technologie nyní míří k patentové ochraně a vývojáři hledají investora, který by jim novinku pomohl uvést na trh.
Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno doma. Vyhnou se tak nutnosti invazivních vyšetření. Zařízení nyní čeká na investora, který by novinku pomohl uvést na trh.

Podle statistik se až 40 procent žen během svého života potýká s poruchami pánevního dna. Řada z nich netuší, jak správně cvičit svaly, které mohou předejít jednat inkontinenci, ale také bolestem nebo komplikacím po porodu.

„Jako prevence porodního poranění a těchto poruch se velmi dobře uplatňuje posilování svalů pánevního dna. Bohužel, přibližně jedna pětina žen není schopna kontrakce pánevního dna, přestože je přesvědčena, že svaly stahuje správně,“ řekl urogynekolog Zdeněk Rušavý z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Výzkumný tým z Plzně a bavorského Regensburgu už zařízení otestoval na 23 dobrovolnicích a výsledky testu porovnal s lékařským ultrazvukem.

„Výsledky nám potvrdily vysokou spolehlivost. Přístroj dokáže u uživatelky jednoznačně poznat vědomou a správně provedenou kontrakci. Získali jsme tak objektivní a přesná data, která doposud v domácích podmínkách nebylo možné měřit,“ informovala biomechanička Hana Čechová z výzkumného centra Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni.

Novinka je určena ženám od 18 do 45 let

Zařízení je určené především ženám mezi 18 a 45 lety. „Dokáže přesně poznat pohyb kostrče a oblasti intimních partií a kontrolovat, zda žena správně aktivuje pánevní dno, nebo zda si pomáhá břišními svaly. Momentálně vyvíjíme mobilní aplikaci, která bude dávat uživatelce okamžitou zpětnou vazbu, zda cvičení provádí správně,“ vysvětlil hlavní technický řešitel projektu Jan Vychytil z výzkumného centra.

Lékaři i vývojáři věří, že novinka může výrazně pomoct ženám, ale i přetíženému zdravotnictví v česko-bavorském příhraničí, kde je specializovaná péče nerovnoměrně rozložená.

Dosud se vyšetření pánevního dna provádělo skrze pochvu nebo konečník, případně specializovaným zobrazovacím vyšetřením, což bylo pro řadu žen limitující. „Pokud jim dáme do ruky bezpečný, vědecky ověřený a neinvazivní nástroj pro domácí použití, dokážeme předejít rozvoji poruchy u velkého množství z nich,“ věří urogynekolog Rušavý.

Na výsledné podobě zařízení se podíleli i designéři z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Mezinárodní tým teď hledá investora nebo průmyslového partnera, který pomůže převést technologii z laboratoří do běžné praxe, například do preventivních programů, ordinací gynekologů nebo fitness center.

30. května 2026  7:50

