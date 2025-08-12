Velké plány měla Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni s budovou bývalého ředitelství Škodovky v Tylově ulici, když ji v roce 2009 kupovala za 189 milionů korun. Chtěla do ní sestěhovat Filozofickou fakultu a Fakultu zdravotnických studií. Jenže obří objekt nakonec příliš nevyužívali a poslední roky byl už prázdný.
Univerzita objekt prodala za 190 milionů korun, informovala v úterý mluvčí ZČU v Plzni Andrea Čandová. V roce 2022 chtěla objekt prodat za 160 milionů.
„O objekt, který byl dlouhodobě nevyužívaný, projevili zájem dva vážní zájemci. Univerzita nakonec zvolila pro ni výhodnější nabídku. Nový majitel deklaroval zájem vytvořit v budově ubytování pro studující,“ řekla Čandová.
Novým majitelem se podle vyjádření univerzity stává firma LABEST Consulting, s. r. o. Ta uvedla, že plánuje objekt rekonstruovat na ubytování pro studenty.
Podle obchodního rejstříku firma vznikla v roce 2004 ze společnosti Triada Gastro. Sídlo má v Plzni, jejím jednatelem je od roku 2016 Petr Štrunc. Ten byl do roku 2013 jedním z nejvlivnějších místních členů ODS v Plzni, potom stranu opustil. Vysvětloval to byznysem v oblasti nemovitostí.
Štrunc figuruje v desítkách firem. V roce 2012 mimo jiné koupil plzeňské obchodní centrum Galerie Slovany.
V budově bývalého ředitelství Škodovky několik let sídlila fakulta zdravotnických studií, krátce tam našla zázemí i ekonomická fakulta. Od roku roku 2017 je ale obří kancelářská budova prázdná.
Univerzita se ji v posledních letech snažila prodávat opakovaně. „Budovu jsme nabízeli k prodeji již v minulosti, ale žádná z dřívějších nabídek nesplňovala naše podmínky a očekávání. Teprve když naši noví transakční poradci začali aktivně jednat s možnými investory, objevila se nabídka, která pro nás byla ekonomicky i z hlediska dalších podmínek přijatelná,“ vysvětlil rektor ZČU Miroslav Lávička.
Peníze půjdou do strategického rozvoje univerzity
K záměru prodeje přijal kladné stanovisko Akademický senát ZČU a rovněž Správní rada ZČU prodej odsouhlasila. Peníze nabyté prodejem plánuje univerzita investovat do dalšího strategického rozvoje ZČU. Konkrétní projekty zatím veřejné nejsou.
Univerzita budovu držela od roku 2010. V posledních letech byla prázdná, přesto však její provozní náklady dosahovaly téměř dvou milionů korun ročně. „Museli jsme se chovat jako řádný hospodář, ale nutné investice by byly obrovské a návratnost nulová. Proto bylo nutné přistoupit k prodeji,“ dodala kvestorka ZČU Martina Větrovská.
Škoda holding budovu svého ředitelství opravila v roce 1996. V době, kdy v ní bylo generální ředitelství průmyslového podniku, se na střeše otáčelo velké logo. Když v únoru 1999 dozorčí rada odvolala z pozice generálního ředitele škodovky Lubomíra Soudka, logo se tehdy zastavilo.
3. září 2022