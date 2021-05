Univerzita přijímá i bez zkoušek, vzrostl zájem o pedagogickou fakultu

„Ačkoliv budou letos maturitní zkoušky probíhat jinak než obvykle, chceme uchazeče o studium na Západočeské univerzitě ujistit, že změny v podobě maturit nijak neovlivní jejich šance na přijetí,“ říká prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá.



Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara už přijímací zkoušky do bakalářských i magisterských studijních programů proběhly, a to plně distanční formou.

„Uchazeči odevzdávali elektronicky portfolio své tvorby. Zájemci o bakalářské studium, kteří postoupili do druhého kola, dále zasílali své domácí práce na zadané téma, uchazeči o magisterské studium museli odevzdat také motivační dopis v textové nebo audiovizuální formě a doložit dosavadní studium a profesní úspěchy,“ uvedla mluvčí univerzity Šárka Stará.

V přijímacím řízení ke studiu v akademickém roce 2021/2022 fakulta do bakalářských programů zaregistrovala 730 přihlášek, což je přibližně o šest procent více než vloni.

„Svou roli mohla sehrát i online propagační kampaň, kterou fakulta vzhledem k epidemické situaci připravila místo klasického Dne otevřených dveří,“ sděluje Stará. Narostl i počet uchazečů o magisterské navazující programy. Přihlásilo se jich 156.

Výrazně vzrostl zájem uchazečů o studium na Fakultě zdravotnických studií. Do bakalářských a magisterských programů fakulta letos zaregistrovala celkem 1684 přihlášek, o 219 více než vloni. U studijního programu Všeobecné ošetřovatelství v kombinované formě studia došlo dokonce k meziročnímu nárůstu přihlášek o 86 procent.

„Doba pandemie nám ukázala, jak potřebná je zdravotnická péče. Možná právě tato zkušenost zvýšila zájem o tento typ studia. Byl to rok, který práci všeobecných sester zviditelnil a mnohým představil zdravotnictví jako perspektivní obor nabízející smysluplné a stabilní zaměstnání,“ říká děkan Lukáš Štich.

Přijímací zkoušku budou uchazeči skládat ve dnech 14. a 15. června. Ti, kteří se tohoto termínu ze zdravotních důvodů nebo z důvodu konání maturitní zkoušky nebudou moci zúčastnit, mají k dispozici náhradní termín 23. června.

Také Fakulta pedagogická letos zaznamenala mimořádný zájem. Jen do bakalářských studijních programů podali uchazeči 2469 přihlášek, což je o 309 více než loni. Uzavřené je už také přijímání přihlášek do magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kde stoupl počet přihlášek o 60 procent. Přijímací řízení do navazujících magisterských programů je ještě otevřené, a to až do 21. května.

Uchazeči o studium budou skládat přijímací zkoušku z předmětů dle zvoleného studijního programu. Vzhledem k okolnostem se fakulta letos rozhodla pro online testování. Zkoušky budou probíhat v prvním červnovém týdnu, náhradní termín byl stanoven na 14. července.

Zkoušky na umělecké předměty budou skládat uchazeči distančně, elektronickým odevzdáním prací na výtvarné obory či nahrávek na hudební obory. U tělovýchovných programů dojde k redukci disciplín a přizpůsobení organizace.

V případě nižšího počtu uchazečů, než je kapacitní limit fakulty v daném studijním programu, může děkan v tomto konkrétním studijním programu přijímací zkoušku prominout. „Tento týden bylo rozhodnuto, že bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium programů Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk a Technická výchova, to vše se zaměřením na vzdělávání,“ konstatuje Šárka Stará.

Fakulta filozofická se rozhodla s ohledem na letošní termíny maturitních zkoušek posunout přijímací zkoušky až na druhou polovinu srpna. Uskuteční se tedy nejdříve v týdnu od 16. srpna. Fakulta také zvažuje vypsání druhého kola přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských programů a pravděpodobně i vybraných bakalářských studijních programů, a tak bude možné ještě podat přihlášku.

Bez přijímacího řízení budou přijati uchazeči na Fakultě elektrotechnické, Fakultě strojní a Fakultě ekonomické. Přijímáni jsou na základě studijních výsledků na střední škole.