Varovat jsme měli rychleji, přiznává plzeňská univerzita po kritice

Vild začal zkraje letošního roku pomáhat s posílením bezpečnosti na ZČU. Po roce ale škola usoudila, že to nestačí, takže bude jejím zaměstnancem a navíc sestaví celý nový bezpečnostní odbor. Uvedl to po středečním zásahu policie na ZČU, kde bylo podezření na střelbu podobnou té, která se odehrála téměř před rokem v Praze na filozofické fakultě.

Bývalý krajský policejní ředitel Jaroslav Vild je od ledna 2024 konzultantem bezpečnosti Západočeské univerzity v Plzni.

Jak se ve středu při zásahu policie zachovali studenti? Jak celou věc, kterou policie šetří jako šíření poplašné zprávy, hodnotíte? Jde mi o to, jestli to byl nějaký studentský vtípek nebo jestli celá atmosféra na univerzitě nevybízí k tomu dělat nějaké vtípky?

Co se týče kvalifikace jednání, to nám nepřísluší komentovat, je to věc policie a my ani nemáme žádnou takovou informaci. Co se týče evakuace, spolupráce s policií, uposlechnutí pokynů a tak dále, zazněla pro naše lidi pochvala, že postupovali tak, jak měli, zkrátka evakuace probíhala naprosto ukázkově. Už jsem to tlumočil zaměstnancům i studentům.

Plyne ze středeční zkušenosti nějaké poučení pro případný příští takovýto zásah?

Určitě. My vše ještě budeme vyhodnocovat, ale jedno velké poučení je určitě na stole. Jedná se o potvrzení něčeho, co jsme si mysleli a co dlouho řešíme. Potřebujeme nějaký systém, který by umožňoval plošné varování osob v nějaké krizové situaci. My jsme za to byli včera kritizováni ze strany studentů a možná i zaměstnanců...

Že jste oznámení poslali až za tři čtvrtě hodiny poté, co na místo přijela policie?

Na webu se objevovaly informace, co se děje, a studenti a zaměstnanci ještě od nás neměli ucelenou informaci. Je to o tom, že k nám se informace dostane, my ji musíme ověřit a pak potřebujeme nějaký kanál, který nám umožní ji šířit dál.

Abyste vy nebyli šiřiteli poplašné zprávy, která by mohla způsobit paniku či kupení studentů na chodbách?

Je to tak, ale lidé touží po informacích, chtějí vědět, co se děje, a potřebují mít pocit, že univerzita pro ně v tomto směru něco dělá. Jedna z věcí, kterou pro ně můžeme udělat, je nějaký dynamičtější nebo flexibilnější nástroj, který umožní rychlé rozeslání všem. V této chvíli komunikujeme na bázi e-mailové komunikace, ne každý ale sleduje mail a je to takové neohrabané. Musíte tu zprávu nějakým způsobem editovat, prochází to schvalovacím systémem, to znamená, že to nabírá časové zpoždění.

Systém, který my pořizujeme a budeme ho uvádět do provozu na přelomu roku, je velice rychlý, flexibilní a umožňuje řešit tyto situace nejen kvůli varování, ale i informování. Lidé opravdu potřebují vědět, co se děje, co mají dělat, co bude následovat a tak dále.

Budete také pořizovat víc detektorů střelby? Někomu by se mohlo zdát, že je jich málo.

Jsou tu v úderovém provedení, to znamená, že jsou ve venkovním prostředí na kampusu i ve městě. Budeme je ale pořizovat i do vnitřních prostor univerzity, do jednotlivých objektů. Máme plán, kolik jich umístíme. Při cvičení, které tu proběhlo v září, jsme si funkčnost systému varování a informování, o kterém jsem už hovořil, ale i detektorů ve vnitřním prostředí vyzkoušeli a zjistili jsme zajímavé poznatky o jejich citlivosti. Potvrdilo se, že cesta, kterou jsme se dali, je správná.

Posilování bezpečnosti je teď základní cíl univerzity pro nejbližší dny? A to na základě zkušeností ze středy?

To určitě ne. Posilování bezpečnosti je prioritou stávajícího vedení. Sice to vypadá, že je to reakcí na prosincové události v Praze, ale jednání o spolupráci mezi mnou a panem rektorem probíhala už předtím. Nastoupil jsem sem na začátku roku v roli konzultanta, dělal se bezpečnostní audit, začaly se navrhovat nějaká základní opatření, která by se měla přijmout, aby se bezpečnost zvýšila, a postupně tyto kroky realizujeme. Od nového roku by tu měl vzniknout odbor bezpečnosti, to znamená, že bezpečnost posílíme personálně a zařadíme ji do struktury univerzity. Dosud byla moje pozice volná, mimo struktury, takže jsem složitě komunikoval dovnitř univerzity, musel jsem postupovat přes nejvyšší vedení.

Teď se tedy stanete zaměstnancem?

Ano, s dalšími kolegy budeme součástí univerzity, to znamená, že budeme mít blíže k informacím, současně budeme schopni komunikovat dovnitř struktury univerzity a budeme moci dohlížet na realizaci dalších kroků. Vše bude efektivnější, protože pod jednu hlavičku se sdruží bezpečnost práce, požární ochrana či fyzická bezpečnost.

Platí pořád vaše prohlášení, aby si studenti všímali všeho, co se kolem nich děje, a nebáli se to oznamovat? Ptám se i proto, zda kvůli šetření ohledně šíření poplašné zprávy nedostanou strach něco oznamovat.

Vůbec se nechci vyjadřovat ke kvalifikaci či fázi šetření. Vyhodnocení jednání je na orgánech činných v trestním řízení. Já si naopak myslím, že když se rychle věc prověří, rychle se zjistí, jak to bylo, a informace se ve vhodné podobě zveřejní, dojde k rychlému odhalení někoho, kdo se tu dopustil nějakého protiprávního jednání, bude to kvůli prevenci výborná věc, protože se varují další případní následovníci a odradí se od takového jednání. Pokud tedy opravdu došlo k nějakému šíření poplašné zprávy, což opravdu nemohu komentovat.

Bude nový bezpečnostní odbor monitorovat i sociální sítě, které jsou místem informování v případě nějakých případných útoků?

Monitoring sociálních sítí dnes probíhá na odboru vnějších vztahů, s kterým budeme spolupracovat. Nemyslím si, že bychom teď na začátku fungování měli kapacity na to, abychom sami sítě monitorovali. Ani to není účelné z hlediska toho, co by tu odbor měl dělat. To je opravdu věcí tiskového nebo nějakých subjektů v oblasti bezpečnosti. My budeme ale se všemi maximálně spolupracovat.

Pomáhá vám fakt, že jste bývalý pracovník policie?

Pomáhá to ke zrychlení navázání kontaktů.

Protože policejní pracovníky znáte?

A také člověk zná postupy, ví, jak vše probíhá na druhé straně, což urychlí spolupráci.

Co jste si řekl ve středu ve 20.30, kdy zákrok oficiálně skončil?

Pro mě to neskončilo. Bylo potřeba řešit spoustu dalších věcí. Byli tu totiž lidé bez oblečení, stáli před budovami, bylo potřeba je přesunout do tepla, bylo potřeba je přemístit do evakuačních autobusů nebo do nějakých budov, bylo potřeba řešit, co je s věcmi, které zůstaly v budovách a tak dále.

Co jste cítil, když přišlo oznámení o možné střelbě?

Člověk se na to pořád ještě dívá jako bývalý policista, tedy z pohledu těch, kteří organizují a provádějí zákrok. Říká si, jak by to dělal, kdyby to opravdu byla ostrá střelba, jak by to probíhalo. Měl jsem dobrý pocit z toho, jak rychle tu bývalí kolegové zakročili. Pomohlo to, že se v minulosti seznamovali s prostředím univerzity, aby tam netápali, aby se tam orientovali, protože prostředí univerzity není jednoduché. Rychle jsem se ale dostal do pozice osoby, která má spoluzodpovědnost za bezpečnost univerzity. Říkal jsem si, jestli v podmínkách, které tu jsou, jsme udělali maximum, jestli máme čisté svědomí a jestli to, co se děje, jsme mohli ovlivnit, nebo ne.

Tady se stalo to, že student oznámil něco, co mu připomínalo střelbu, zachoval se správně, ať už v rámci oznámení nebo chování, které prokázal. I následná reakce policie byla adekvátní. Za mě to proběhlo tak, jak mělo, a naštěstí se nepotvrdila střelba a naštěstí se to obešlo bez zranění.

Je problém to, že univerzita sídlí v několika budovách po celé Plzni?

Určitě se snáze přijímají opatření, když je komplex budov v jednom místě. Navíc budovy jsou různého stáří, různého typu, různého stavebního provedení, takže co budova, to nějaké speciální opatření.