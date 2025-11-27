Student vyfrézoval model motorky, na Hradě ho předal nejznámějšímu motorkáři Česka

Váží necelé dva kilogramy, měří 20 centimetrů a je vyrobený ze slitiny hliníku. Vyfrézovaný model motorky převzal ve středu prezident České republiky Petr Pavel z rukou autora, mistra ČR a Evropy v CNC frézování a zároveň studenta Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni Jiřího Hrušky.
Šlo o součást setkání s mladými techniky a řemeslníky, kteří soutěžili na evropském šampionátu odborných dovedností EuroSkills. Na mezinárodním šampionátu EuroSkills, kam se před dvěma lety Hruška probojoval jako vítěz národní soutěže v CNC frézování, dostal za úkol naprogramovat a obrobit model motocyklu.

„Tehdy to nedopadlo podle mé představy a dal jsem si za cíl, že tu motorku jednou vyrobím,“ řekl Hruška.

Protože pracuje v Regionálním technologickém institutu RTI, což je moderní strojírenské a technologické výzkumné centrum na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), kde trénoval i na národní či mezinárodní část soutěže Skills, měl výborné podmínky.

Celý proces výroby motorky, od prvních nápadů až po hotový kus, zabral přibližně půl roku. „Napadlo mě, proč ji rovnou nevyrobit jako dárek pro momentálně nejznámějšího motorkáře v zemi,“ řekl s úsměvem Jirka.

Díky spolupráci s Hospodářskou komorou ČR se totiž podařilo domluvit přijetí letošní české soutěžní výpravy EuroSkills u prezidenta Petra Pavla.

Plán byl tedy jasný: setkání na Hradě bude zároveň příležitostí pro předání motorky. Podle děkana Fakulty strojní Vladimíra Duchka je právě Jirkův příběh důkazem, že ZČU své talentované studenty, kteří mají výborné výsledky, v jejich úsilí vždy podpoří.

„Díky špičkovému vybavení jsme se mohli stát centrem přípravy národních mistrů v CNC frézování pro evropský šampionát EuroSkills. Technologií obrábění se u nás zabýváme dlouhá léta a patří k oblastem, ve kterých jsme tradičně silní,“ dodal Duchek.

Už brzy začnou na fakultě připravovat nové mistry frézaře na další ročník soutěže.

EuroSkills je největší evropská soutěž řemesel, technických a technologických oborů pro mladé profesionály do 25 let. Účast mladých tuzemských profesionálů organizuje Hospodářská komora ČR.

„Setkání na Hradě vnímáme jako potvrzení toho, že úspěch české ekonomiky je spojen s technickými obory a že naše budoucí prosperita bude i nadále stát na šikovných českých rukou a hlavách,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Hruška, který je absolventem maturitního oboru mechanik seřizovač Středního odborného učiliště v Domažlicích, je hlavním ambasadorem národního kola soutěže Skills Czech. Znamená to, že s týmem připravuje zadání pro další kola soutěže.

„Chtěl bych, aby se co nejvíc mladých lidí do soutěže zapojilo, protože v Česku není klání tak známé, zatímco v zahraničí, když se řekne Skills, je to opravdu něco jako olympiáda,“ uvedl Hruška pro podcast Plzeňského kraje.

Student také zapáleně propaguje obrábění mezi středoškoláky. „Není to špinavé řemeslo, což si hodně lidí myslí,“ uvedl v podcastu Hruška, který také propaguje technické obory. Argumentuje třeba stoprocentní uplatnitelností na trhu práce. „Protože strojařů ubývá,“ uvedl.

Nebyl ani bakalář a už měl prý na stole asi šest pracovních nabídek. A když má někdo před vstupem na strojní fakultu strach z matematiky či fyziky, uklidňuje. „Dá se to zvládnout, protože na škole fungují semináře či doučování.“

Navíc podle Hrušky na fakultě funguje spolupráce mezi absolventy gymnázií a lidmi z průmyslovek a učilišť. „Když jsem nepochopil derivace, zeptal jsem se kolegy gymnazisty, já jsem mu pak naopak vysvětlil, jak vyzrát na technické kreslení,“ popsal Hruška.

