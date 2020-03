Šest hodin denně titulkuje pořady o koronaviru, nejtěžší jsou brífinky

Jak taková práce vypadá? Petrle sleduje vybrané on-line vysílání. Od České televize dostane zvukovou stopu s předstihem asi tří vteřin. Záznam pak nahlas přečte. Speciální systém, který vyvinuli kybernetici Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), poté řeč převede do textu.

„Titulky potom ještě zkontroluji a odešlu zpět do vysílání, kde je přiřadí k danému pořadu,“ popsal.

Profesi se věnuje už deset let. Za tu dobu se podílel na mnoha zajímavých relacích. Asi nejnáročnější pro něj bylo titulkovat olympijské hry.

Podobné vypětí zažívá v současnosti, kdy ČT rozšířila služby pro sluchově hendikepované osoby kvůli nákaze COVID-19.

„Nejtěžší jsou pro mě brífinky. Účastní se jich mnoho politiků. Často mluví přes sebe. Obvyklé také je, že si skáčou do řeči. A pokud se po tiskové konferenci ptají novináři, pokládají několik otázek najednou. To zpravidla vede k tomu, že promluvy jsou složité. Řečníci nedokončí věty nebo se do nich zamotají. Já pak musím vybrat nejdůležitější sdělení, aby vše stále dávalo smysl,“ vysvětlil.

Mezi jednotlivými zpravodajskými relacemi potřebuje alespoň minimální pauzu. „Mozek si musí alespoň chvíli odpočinout. Po několika hodinách je úplně odvařený. Nezdá se to, ale je to opravdu náročné a musím se velmi intenzivně soustředit,“ dodal.

Petrle pracuje každý den, včetně víkendů, v různých časových rozmezích. Někdy jde o brzké, jindy noční vysílání.

Podobně trénovaných stínových řečníků ze ZČU je jedenáct. Všichni jsou absolventy plzeňské filozofické fakulty. S Českou televizí spolupracují samozřejmě i kybernetici, kteří průběžně aktualizují akustický model titulkovacího systému. Zároveň ho neustále doplňují o nové výrazy či slova.

Teď jde hlavně o termíny související se šířením onemocnění COVID-19. „Jde například o koronavirus, rychlotesty, názvy firem, léků, jména měst či oblastí, ve kterých se infekce objevila,“ upřesnila děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU, pod níž spadá i katedra kybernetiky, Vlasta Radová.

Samotné titulkování zajišťuje především společnost SpeechTech, která dlouhodobě spolupracuje právě s plzeňskou univerzitou.

První projekt se uskutečnil v listopadu 2008. Stálou službu pro neslyšící diváky nabízí Česká televize od roku 2010. Spektrum žánrů se od té doby stále rozrůstá.