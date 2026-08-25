Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Peníze univerzity děkan odklonil ke studentům, trest za mimořádná stipendia platí

Autor: ,
  12:30

Fotogalerie3

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli neprůhledným stipendiím. (19. března 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Krajský soud v Plzni dnes v odvolacím řízení potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Byl souzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Odvolací soud sice zrušil březnový rozsudek okresního soudu, bylo to ale jen kvůli napravení formálních chyb v zápisu.

Štichovi, který dnes na jednání nepřišel, soud uložil roční podmíněný trest s tříletou zkušební lhůtou, zákaz činnosti ve správě veřejného majetku na tři roky a pokutu 150 tisíc korun.

Univerzitě má zároveň zaplatit 765 tisíc korun, které škola nárokovala jako způsobenou škodu. Rozsudek je pravomocný.

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Bývalý děkan podle soudu přiznával studentům neoprávněně vysoká mimořádná stipendia v úmyslu vyvést je mimo rozhodovací pravomoc univerzity a všechny peníze nebo jejich převážnou většinu si pak nechal od studentů vyplatit pro sebe.

Bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich stanul před soudem Plzeň-město kvůli tomu, že nechal spřáteleným osobám vyplácet stipendia v nestandardní výši a část peněz si od nich nechával poslat zpět na svůj soukromý účet. (19. března 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Štich mimořádná stipendia přiznal, rozhodně ale odmítl, že by se obohatil. Tvrdil, že všechny peníze, které mu studenti vraceli, použil jen na věci spojené s chodem fakulty. Podle rozhodnutí soudu to ale není podstatné.

„Trestný čin děkan dokonal ve chvíli, kdy peníze univerzity odklonil neoprávněně ke studentům a univerzita nad nimi ztratila kontrolu,“ uvedl předseda odvolacího senátu Karel Velek.

Štich podle soudu přiznal mimořádná stipendia nejméně od konce února 2019 do června 2022 v 55 případech. Šlo o částky zhruba od 5 do 30 tisíc korun, které podle obžaloby studenti dostávali za práci pro fakultu, pomoc při fakultních akcích a podobně. Děkanovi je vraceli údajně na provoz fakulty, na vybavení nebo zaplacení stavebních prací.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů

Hasiči v Moravskoslezském kraji po noční bouřce hlavně odstraňovali spadlé...

Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...

Vězení se nebojím. Už jsem tam byl pětkrát, chvástal se nebinární Míša u soudu

Kontroverzní plzeňská postava Michal Maxa před budovou Okresního soudu...

Osm měsíců vězení navrhl v obžalobě státní zástupce šestačtyřicetiletému Michalu Maxovi z Plzně za výtržnictví a pomluvu policisty, o kterém podle spisu opakovaně nepravdivě rozhlašoval, že byl ve...

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

Několik lidí si rozložilo u Hadačky stany a přespali v nich. Těšili se na Hip...

Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...

Prasárna, podvod, mezinárodní ostuda, zuří fanoušci po zrušení festivalu

Premium
Účastníci Hip Hop Kempu přijeli na Plzeňsko zbytečně. Festival se nekoná. (21....

Fanoušci Hip Hop Kempu nešetří kritikou vůči pořadatelům, kteří akci odvolali den před začátkem. V pátek a v sobotu se měla uskutečnit v bývalé raketové základně u Hadačky na Plzeňsku. Příznivci...

Špatné výsledky, herní projev i směřování týmu. Hyský v Plzni skončil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Fotbalová Plzeň po čtvrtečním debaklu v předkole Evropské ligy v Bělehradě s Crvenou zvezdou (0:3) odvolala trenéra Martina Hyského. „Vstup do sezony se nám nepovedl, to nebudeme zastírat....

Peníze univerzity děkan odklonil ke studentům, trest za mimořádná stipendia platí

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

Krajský soud v Plzni dnes v odvolacím řízení potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Byl...

25. srpna 2026  12:30

Muž na stožáru vyhrožoval, že skočí. Slezl až po 11 hodinách vyjednávání

Muž vylezl u Horní Břízy na Plzeňsku na vysílač a vyhrožoval, že skočí dolů....

Skoro jedenáct hodin trvalo vyjednávání s mužem, který v pondělí večer vylezl na stožár vysílače v Horní Bříze u Plzně a vyhrožoval, že skočí. Až v úterý dopoledne se ho podařilo přesvědčit, aby...

25. srpna 2026  9:13,  aktualizováno  10:24

Vězení se nebojím. Už jsem tam byl pětkrát, chvástal se nebinární Míša u soudu

Kontroverzní plzeňská postava Michal Maxa před budovou Okresního soudu...

Osm měsíců vězení navrhl v obžalobě státní zástupce šestačtyřicetiletému Michalu Maxovi z Plzně za výtržnictví a pomluvu policisty, o kterém podle spisu opakovaně nepravdivě rozhlašoval, že byl ve...

24. srpna 2026  18:08

V Austrálii jsem začínal s jedním dolarem, vzpomíná muž na útěk z Československa

Premium
Ivan Young, dříve Junk, vzpomíná na rok 1968, kdy emigroval do Austrálie. (14....

Před 58 lety vstoupila do Československa vojska Varšavské smlouvy. Ivana Junka z Kyšic u Plzně posléze odsoudili na 18 měsíců do vězení, protože těsně po okupaci vycestoval s Cestovní kanceláří...

24. srpna 2026

Koťata kdosi nechal zavřená v přepravce u popelnice, venku zrovna byly třicítky

Tři černá koťata někdo odložil k popelnicím v Přešticích na Plzeňsku. (14....

Spolek Kočičí svět podal trestní oznámení na necitu, který v Přešticích na Plzeňsku odložil k popelnicím tři živá koťata. Ta se tísnila v přepravce bez možnosti pohybu a sužovalo je obrovské horko.

24. srpna 2026  11:53

Tůně vyřešily problém energetiků, zároveň jsou rájem pro vzácné obojživelníky

Zoolog David Fischer z Hornického muzea v Příbrami monitoruje oblast tří tůní...

Ani během letošního mimořádně teplého léta nevyschla nová soustava tří tůní vybudovaná v ochranném pásmu vysokého napětí mezi Těškovem a Holoubkovem na Rokycansku. Projekt společnosti ČEZ Distribuce...

24. srpna 2026  10:03

Čekal jsem, že Plzeň zvolí Bakoše, přiznává Krejčí. Ježek má výměnu za nevyhnutelnou

Patrik Ježek

Když se odchovanec plzeňského fotbalu Patrik Ježek po pěti letech v Rakousku a Německu vrátil v létě 2003 do české nejvyšší soutěže, během ročního angažmá v pražské Spartě seděl v kabině hned vedle...

23. srpna 2026  17:42

Šli jsme cestou restaurace pro každého, říká zakladatel projektu Švejk restaurant

Nepomucký podnikatel Radek Sochor (4. srpna 2026)

Franšízingový projekt Švejk restaurant letos oslaví 30 let od svého vzniku. Čítá 27 restaurací po celé republice. Založil ho Radovan Sochor starší, který provozuje dvě restaurace z celého řetězce,...

23. srpna 2026  7:34

Pandemie bakterií? I nová antibiotika kvůli rezistenci selhávají, líčí mikrobiolog

Premium
Jaroslav Hrabák, vedoucí Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity...

Jeho tým se zaměřuje na výzkum a vývoj nových metod, které mají rychle rozpoznat takzvané panrezistentní bakterie odolné vůči všem běžným antibiotikům. Jaroslav Hrabák je uznávaný lékařský...

23. srpna 2026

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

Několik lidí si rozložilo u Hadačky stany a přespali v nich. Těšili se na Hip...

Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...

21. srpna 2026  6:48,  aktualizováno  22. 8. 18:08

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

První klapka padla v Plzni. Pavel Liška se poprvé představí v roli dědy

Štáb natáčí novou českou komedii Děda s podmínkou po Plzeňském a Karlovarském...

Filmaři si opět vybrali Plzeň pro natáčení nové české feel-good rodinné komedie s názvem Děda s podmínkou. Hlavní role se ujal herec Pavel Liška, který se jako děda před kamerami představí vůbec...

22. srpna 2026  15:39

Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů

Hasiči v Moravskoslezském kraji po noční bouřce hlavně odstraňovali spadlé...

Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...

21. srpna 2026  17:35,  aktualizováno  22. 8. 14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.