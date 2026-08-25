Peníze univerzity děkan odklonil ke studentům, trest za mimořádná stipendia platí

Odvolací soud sice zrušil březnový rozsudek okresního soudu, bylo to ale jen kvůli napravení formálních chyb v zápisu.
Štichovi, který dnes na jednání nepřišel, soud uložil roční podmíněný trest s tříletou zkušební lhůtou, zákaz činnosti ve správě veřejného majetku na tři roky a pokutu 150 tisíc korun.
Univerzitě má zároveň zaplatit 765 tisíc korun, které škola nárokovala jako způsobenou škodu. Rozsudek je pravomocný.
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Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu
Bývalý děkan podle soudu přiznával studentům neoprávněně vysoká mimořádná stipendia v úmyslu vyvést je mimo rozhodovací pravomoc univerzity a všechny peníze nebo jejich převážnou většinu si pak nechal od studentů vyplatit pro sebe.
Štich mimořádná stipendia přiznal, rozhodně ale odmítl, že by se obohatil. Tvrdil, že všechny peníze, které mu studenti vraceli, použil jen na věci spojené s chodem fakulty. Podle rozhodnutí soudu to ale není podstatné.
„Trestný čin děkan dokonal ve chvíli, kdy peníze univerzity odklonil neoprávněně ke studentům a univerzita nad nimi ztratila kontrolu,“ uvedl předseda odvolacího senátu Karel Velek.
Štich podle soudu přiznal mimořádná stipendia nejméně od konce února 2019 do června 2022 v 55 případech. Šlo o částky zhruba od 5 do 30 tisíc korun, které podle obžaloby studenti dostávali za práci pro fakultu, pomoc při fakultních akcích a podobně. Děkanovi je vraceli údajně na provoz fakulty, na vybavení nebo zaplacení stavebních prací.