Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

  11:30
S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Soud mu uložil roční podmíněný trest s tříletou zkušební lhůtou, zákaz činnosti ve správě veřejného majetku na tři roky a pokutu 150 tisíc korun.
Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli neprůhledným stipendiím. (19. března 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

„Univerzitě má zároveň zaplatit 765 tisíc korun, které škola nárokovala jako způsobenou škodu,“ řekla mluvčí Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni Andrea Čandová. Rozsudek, který soud vynesl v pátek, není pravomocný.

Podle obžaloby bývalý děkan přiznával studentům neoprávněně vysoká mimořádná stipendia a všechny peníze, nebo jejich převážnou většinu si pak nechal od studentů vyplatit pro sebe. Štich mimořádná stipendia přiznal, tvrdil ale, že všechny peníze, které mu studenti z mimořádných výplat vraceli, použil jen na věci spojené s chodem fakulty.

„Potvrdilo se, že došlo k nepřijatelnému zneužití stipendijního fondu, který byl určený studentům, a zároveň ke zneužití jejich důvěry. To považujeme za zásadní selhání jednotlivce, nikoli instituce jako takové. Univerzita v řízení vystupovala jako poškozená a domáhala se náhrady vzniklé škody 765 tisíc korun. Její navrácení pro nás bylo zásadní,“ uvedla Čandová.

ZČU zdůraznila, že jednání bývalého děkana bylo v rozporu s pravidly univerzity i se základními principy akademického prostředí. „Pan Štich univerzitu v minulosti opustil a dnes na ní nepůsobí v žádné funkci. Univerzita v posledních letech zpřísnila kontrolní mechanismy nakládání s financemi tak, aby se podobná situace nemohla opakovat,“ dodala mluvčí.

Podle serveru Novinky.cz soud konstatoval, že není podstatné, jestli Štich obohatil sebe nebo někoho jiného. „Trestný čin byl dokonán v okamžiku, kdy peníze odešly studentům a univerzita nad nimi ztratila kontrolu. Ať s nimi obžalovaný naložil jakkoliv, bylo to v rozporu s tím, na co je určen stipendijní fond. Vše se dělo bez vědomí školy a mimo její účetnictví,“ citoval server soudce Vladimíra Žáka.

Štich podle státního zástupce přiznal mimořádná stipendia nejméně od konce února 2019 do června 2022 ve více než 50 případech. Šlo o částky zhruba od pěti do 30 tisíc korun a podle obžaloby je studenti dostávali za práci pro fakultu, pomoc při fakultních akcích a podobně. Děkanovi je vraceli údajně na provoz fakulty, na vybavení nebo zaplacení stavebních prací.

Štich u soudu odmítl, že by si peníze nechal pro sebe. Řekl, že je použil na provozní náklady fakulty. Jako příklad uvedl situaci, kdy se mu podařilo sehnat za dobrou cenu nedostatkové kamery. Řekl rovněž, že podobně pružně reagoval s nákupem sportovního vybavení na zdravotnické kurzy pro studenty nebo na práci pro dělníky nad rámec jejich smluv.

19. března 2025

KRIMI

