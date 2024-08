Nový plavecký areál u plzeňské univerzity se může kvůli výzkumu prodražit

Areál má vzniknout vedle budov fakulty aplikovaných věd a výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS). Tam se pracuje se zařízeními, která jsou velmi citlivá na elektromagnetické pole nebo vibrace. Zařízení vědeckých pracovišť stálo 200 milionů korun.

„Jednáme s architekty o variantě, která by nevadila fakultě aplikovaných věd a jejím přístrojům. S takovou variantou bychom souhlasili a neměli bychom s ní žádný problém,“ uvedla mluvčí univerzity Andrea Čandová.

Zdůrazňuje, že Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) není proti stavbě bazénu, ale hledá cestu, jak předejít nežádoucím vlivům na měření. Největší obavy v tomto ohledu souvisely s nárůstem intenzity dopravy v blízkosti univerzitního areálu. Podle původních plánů se například počítalo s tím, že u budov fakulty aplikovaných věd vznikne nová kruhová křižovatka.

Vedení univerzity na problém upozornilo už začátkem roku. V dalších jednáních o projektu se mělo hledat možné řešení. Nějaké se zřejmě najít podařilo. Ale náklady na stavbu by se zvedly.

Hledá se kompromis

Na možný vliv otřesů upozorňovala univerzita už při prodlužování tramvajové trati do kampusu. Zástupci města a univerzity našli kompromis. Výstavba byla podle rektora Miroslava Lávičky upravena tak, aby špatné vlivy nevznikly.

Představitelé univerzity nyní čekají, jak se k návrhu úpravy projektu pro areál bazénu vyjádří vedení města. Primátor Roman Zarzycký z ANO už s rektorem o tématu mluvil. „Nějaký kompromis se hledá. Univerzita ve spolupráci s architektem navrhla řešení. Pro mne to ale znamená, že by vznikly vícenáklady, a to poměrně významné,“ uvedl.

Podle primátora by součástí řešení bylo například vedení částí příjezdové komunikace pod podzemí, čím by se utlumily vibrace z dopravy. Roman Zarzycký tvrdí, že první odhad zvýšení ceny za úpravu projektu byl 40 až 100 milionů korun. Podle primátora na to nyní nemá město připravené žádné finanční zdroje.

„A to je dost zásadní. Dosud se pracovalo s tím, že první etapa bude stát 160 milionů a celkem pak 290 milionů. Pokud by bylo zapotřebí třeba o sto milionů víc, určitě si musíme říct, kde na to peníze vezmeme,“ konstatoval.

Bývalý primátor Pavel Šindelář z ODS je přesvědčený, že za cenu odhadnutou v roce 2019 už areál s bazénem není možné postavit. „Na začátku je nějaká představa, která se postupně zpřesňuje a cena se většinou zvyšuje,“ řekl. Připomenul, že mezi roky 2019 a 2024 byla výrazná inflace a domnívá se, že nyní by se odhad ceny mohl pohybovat až kolem 500 milionů.

Místo rekonstrukce dostala zelenou nová hala

Původně také město doufalo, že ke zvládnutí financování první etapy by se mohlo podařit získat až 90 milionů od Národní sportovní agentury (NSA). „Myslím, že už vhodný dotační titul nemá a navíc NSA nedala do tohoto regionu téměř nic. Za posledních šest let jediná dotace, která přišla do Plzně, bylo 1,2 milionu na startovací bloky bazénu, což je z mého pohledu bezvýznamné,“ uvedl Zarzycký.

Vybudování nového plaveckého areálu začalo vedení Plzně plánovat v roce 2019. Tehdy se totiž ukázalo, že bazén v Kozinově ulici využívaný SK Radbuza potřebuje zásadní rekonstrukci. Náklady radnice odhadovala na zhruba 150 milionů a cenu za vybudování nové haly s bazénem na 250 milionů. Přednost dostala nová investice. Město vybralo lokalitu u areálu Západočeské univerzity na Jižním předměstí. Na návrh nového plaveckého komplexu pak město vyhlásilo architektonickou soutěž. V té v roce 2022 uspěla společnost AVE architekt.

V plánu bylo rozdělení projektu na základní etapu a následnou část s relaxačním komplexem, kde by mohly vzniknout ubytovna s restaurací, wellness, skluzavky a venkovní bazén. Součástí má být parkoviště nebo parkovací dům.

Radnice původně počítala s tím, že se první etapa začne stavět už v roce 2023 a kolaudovat se bude na přelomu let 2024 a 2025.