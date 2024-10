V lidech je stále blok na někoho upozornit, říká bezpečnostní expert

Při cestě bludištěm chodeb do knihovny, kde se uskutečnil rozhovor, se zastavil u otevřených dveří na konci chodby. „Ty mají být zavřené. Bezpečnost je na každém z nás. Každý jsme odpovědný za to, abychom se chovali tak, jak máme, a nevystavovali se zbytečně zvýšeným rizikům,“ řekl a dveře zavřel.

Jakou má naději student univerzity v Plzni, že ráno přijde do školy a odpoledne z ní odejde živý a zdravý?

Zní to strašně, ale otázku chápu. Je logická po tom, co se stalo loni v prosinci v Praze. Obecně se útoku aktivního střelce nedá stoprocentně zabránit. To ale neznamená, že nemá smysl podnikat veškeré možné kroky, aby se minimalizovalo riziko podobného činu. Cílem je dělat vše, aby k útoku vůbec nedošlo, případně aby následky byly co nejmenší. O to se snažíme. Bezpečnost univerzity není jen ochrana měkkých cílů. Bezpečnost je komplexnější téma, snažíme se ji pojímat i ve všech souvislostech.