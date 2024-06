Klienti centra ve Zbůchu slavili jeho výročí, publikum nadchli představením

„Bylo to pro nás velké překvapení. Nacvičovali také v rehabilitačně-rekreačním středisku Sazamov v Hradišti na Domažlicku a do poslední chvíle jsme neměli tušení, co vzniklo,“ netajila se milým překvapením ředitelka Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (CPTS) Dagmar Terelmešová.

Přiznala, že představení s názvem Jak šel čas ji dojalo. Bylo postavené na příběhu 55leté ženy, která v zařízení žije celý svůj život.

Diváci se tak mohli skrze její příběh dozvědět, co všechno je v CPTS možné dělat a zažít. „S kolegyní jsme vymyslely téma a každý z klientů k tomu přidal nějaký nápad, co právě oni dělají. Proto byla v představení například ukázka lukostřelby či hra s antistresovými míčky boccia,“ popsala Štěpánka Karlíková, která spolu s Evou Houškovou vymyslela choreografii i rekvizity.

Kromě toho dvanáct herců sehrálo, jak se koupou na dovolené v moři, jezdí autobusem na výlety po Čechách i do zahraničí, zpívají, háčkují, pletou, ale i to, jak musejí zvládnout každodenní rutinu, jako je osobní hygiena, rozcvička či návštěva lékaře. Za své herecké výkony sklidili bouřlivý potlesk od publika.

Dramaticko-taneční kroužek DRA-TAN funguje dva roky a zájem být jeho součástí je mezi klienty velký a stále stoupá. Členové kroužku nacvičují představení nejen na každoroční červnový jarmark, ale také na Vánoce.

Mezi další volnočasové aktivity ve Zbůchu patří terapeutické dílny zaměřené na keramiku, pletení a háčkování, truhlářská dílna, muzikoterapie, sportovní aktivity, jako je právě lukostřelba či boccia, výtvarný kroužek, zahradnictví. „Už deset let funguje kapela HAZ Band, kromě jednoho člena je složená z našich uživatelů, a také pěvecký soubor Zdař Bůh,“ vyjmenovala ředitelka zařízení.

Domov pro lidi se zdravotním postižením poskytuje aktuálně pomoc 120 uživatelům, což je maximální kapacita. Čekajících na umístění je však hodně. Odlehčovací službu využívá 10 uživatelů, služby chráněného bydlení 63 a sociální rehabilitaci ve formě ambulantní, terénní i pobytové 46.