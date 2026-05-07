„V Česku je cenzura, v Rusku ne.“ Zastupitel SPD bere peníze z Kremlu

Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba | foto: FCB Jakub Zieba

Jitka Kubíková Šrámková
  13:00
Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba (za SPD), který žije v Rusku, je placený ruským mediálním holdingem Rossija Segodňa, který je na sankčním seznamu Evropské Unie. Upozornil na to web Voxpot. SPD ale na odstoupení Zieby ze zastupitelstva tlačit nebude a nechá ho dokončit mandát.

„Pod Rossija Segodňa patří například Sputnik a RIA Novosti, což je ruská tisková agentura v Rusku. Holding vznikl v roce 2013 a založil ho svým dekretem přímo ruský prezident Putin. Není žádná pochybnost o tom, že jsou zdrojem silné proruské propagandy. Přesně z tohoto důvodu je Rossija Segodňa na sankčním seznamu EU,“ uvedla v pořadu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Kristina Vejnbender z Voxpotu.

Zieba, kterému je 27 let, točí videa, která umísťuje na sociální sítě. Obdivuje v nich Rusko, hovoří o tom, že tam není cenzura, zatímco v Česku ano, že se cítí jako Rus, že chce získat ruské občanství, že Rusko je jeho domov a že jedinou chybou, kterou udělal, je to, že se do Ruska neodstěhoval dřív, protože to tam miluje.

Naše sdělení je, že Zieba pracuje pro sankcionovaný mediální holding, nesděluje to svým divákům či čtenářům, svým fanouškům. Z hlediska evropské legislativy ho možná čekají nějaké důsledky, protože porušuje sankční nařízení.

Kristina VejnbenderVoxpot

